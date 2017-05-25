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Энергетический ликбез для представителей школ

В Кемерове в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») - «Кузбассэнерго - РЭС» состоялась общественная встреча с представителями школ, детских садов, летних лагерей и центров дополнительного образования.

Одной из тем встречи стало формирование у детей модели безопасного поведения на улице и дома. Особенную актуальность этот вопрос приобретает накануне каникул, когда у школьников появляется больше свободного времени. Энергетики рассказали о той профилактической работе, которую они проводят, обсудили, как лучше рассказывать детям о правилах электробезопасности дома и на улице. Сотрудники филиала выразили готовность при необходимости помочь в организации профилактических уроков, поделиться своими методическими наработками и видеоматериалами.

- Профилактические беседы для школьников для нашего персонала уже стали частью постоянной работы. Но только силами энергетиков справиться с задачей полного охвата школьников сложно. Мы очень рассчитываем на то, чтобы и педагоги, и родители вносили свою лепту. Ведь безопасность наших детей – дело общее, - отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг Иван Янин.

Особое внимание на встрече было уделено безопасной эксплуатации энергообъектов в связи с паводками и пожароопасным периодом. Также специалисты филиала рассказали участникам о требованиях законодательства в отношении организации учета электроэнергии и о действиях в случае отключения электроэнергии. Актуальность подобных встреч для представителей образовательных учреждений очевидна – есть возможность получить необходимую информацию напрямую.

В течение года сотрудники филиала проводят общественные встречи с разными категориями потребителей. Среди них уже были представители малого и среднего бизнеса, встречи с представителями СНТ, ДНТ, гаражных кооперативов. Впереди еще встречи с представителями строительных компаний.

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/05/2017
Образование
Кемерово
Новости Кузбасса

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