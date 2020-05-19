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Энергетики берут на контроль энергоснабжение зон отдыха в Кузбассе

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» обеспечат надежное электроснабжение всех туристических и курортных объектов регионального значения с массовым пребыванием людей, а также инфраструктуры зон отдыха в период летнего сезона 2020 года.

Кузбасские энергетики уже приступили к проведению внеплановых осмотров подстанций и линий электропередачи напряжением 110 кВ и ниже, от которых получают электричество центры отдыха и лагеря в Кемеровской области. Проверят схемы внешнего электроснабжения 12 региональных центров отдыха и девять детских лагерей, в том числе эко-комплекс «Танай».

В настоящее время по поручению главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского, энергетики всех регионов уделяют особое внимание сетям, снабжающим электроэнергией санатории, курорты и летние детские оздоровительные лагеря.

В этом летнем сезоне в связи с риском распространения пандемии и ограничением путешествий между регионами и странами ожидается увеличение спроса на региональный туризм и отдых.

«Безусловно, подготовка сетей к летнему туристическому сезону – это ежегодная традиционная история, однако в этом году ситуация особая. Как будет возможность, россияне поедут на российские курорты. Это наш Алтайский край и Горный Алтай, Бурятия, Хакасия… Базы отдыха и пансионаты должны быть готовы к тому, чтобы принять отечественных туристов. Поэтому сейчас мы проводим внеплановые осмотры и устраняем возникшие замечания. На территории нашего присутствия находятся почти полторы сотни объектов», - сообщил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

На особый контроль в Россети Сибирь взято обеспечение надежного электроснабжения курортных зон с 1 июня и до конца сентября.

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
19/05/2020
Общество
Экономика
Новости Кузбасса

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