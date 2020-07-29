Энергетики через суд обязывают интернет-провайдеров демонтировать незаконные линии связи на ЛЭП
Суд поддержал требование энергокомпании о демонтаже незаконно размещенного кабеля компанией «Сибирский медведь».
В последние годы участились случаи так называемого «бездокументарного подвеса»: когда интернет-провайдеры в обход закона монтируют кабели волоконно-оптических линий связи без разрешительных документов на опорах ЛЭП. Между тем, такие действия могут привести к неблагоприятным ситуациям, в том числе к смертельным случаям.
«Подобный самовольный монтаж конструкций на опоры линий, находящихся под напряжением, может привести к перебоям в электроснабжении потребителей. А для сотрудников компаний-операторов связи, которые монтируют кабель – это риск получить смертельную электротравму. Кроме того, монтаж оборудования в обход требований безопасности создает угрозу жизни находящихся рядом с воздушной линией граждан», – предупреждают энергетики.
Как отмечают специалисты Россети Сибирь, подвеска и эксплуатация линий связи на опорах ЛЭП возможна по согласованию с собственниками сетей и только после проведения предварительного анализа. Это необходимо, чтобы определить, насколько безопасно проводить кабели связи через линии электропередачи. После проведенных исследований владельцы ЛЭП выдают технические условия на монтаж линий связи, и стороны заключают договор аренды.
Энергетики предупреждают: выполнение самовольного монтажа линий связи на ЛЭП, которые обеспечивают электроэнергией города и села Сибири и Дальнего Востока, в случае наступления неблагоприятных условий может оставить без электричества крупные районы с населением в сотни и десятки тысяч человек.
В Россети Сибирь действует бесплатная «горячая линия» единого контакт-центра компании – 8-800-1000-380. По этому номеру телефона можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу с опорами ЛЭП.
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