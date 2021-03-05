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Энергетики добавят мощности телецентру в Кузбассе

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» построят электросетевую инфраструктуру в рамках технологического подключения телецентра Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в селе Панфилово Ленинск-Кузнецкого округа.

Энергетики повысят надежность электроснабжения радиотелевизионного передающего центра. Для этого специалисты построят высоковольтную линию напряжением 10 киловольт протяженностью 2 километра, смонтируют трансформаторную подстанцию и мультикамерные разрядники.

Новая электросетевая инфраструктура позволит организовать второй источник электропитания и обеспечит вторую категорию надежности радиотелевизионного передающего центра РТРС. Энергетики уже расчистили просеку и приступили к монтажу опор ЛЭП.

Дополнительную мощность получит и телецентр в селе Банново Крапивинского муниципального округа. Там энергетики также приступили к строительству новых линий электропередачи протяженностью более 2 километров и трансформаторной подстанции.

Экономика
kuzbassnews.ru
05/03/2021
Экономика
Новости Кузбасса

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