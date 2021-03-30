Энергетики досрочно подключили к сетям «школу будущего» в отдалённом поселке Кузбасса

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в кратчайшие сроки выполнили работы по технологическому присоединению к централизованному электроснабжению Ленинуглёвской школы в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. После капитального ремонта в ней смогут обучаться 313 учеников.

Для обеспечения электроснабжения обновленной школы, расположенной в поселке Восходящий, энергетики в течение месяца построили две воздушные линии электропередачи 10 и 0,4 киловольт (кВ), а также установили новую трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА.

«Выполнение работ по технологическому присоединению социальных объектов в филиале «Кузбассэнерго - РЭС» всегда на особом счету», – отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго - РЭС» Иван Клеймёнов. – Качественно и оперативно осуществляя все необходимые мероприятия по выдаче мощности новым объектам, «Россети Сибирь» в очередной раз подтверждает статус социально-ответственной компании. Для нас очень важно оказывать содействие Правительству Кузбасса в реализации проектов, направленных на повышение качества и доступности образования. Работы по реализации таких проектов со стороны энергетиков всегда выполняются качественно и в кратчайшие сроки».

После полной «перезагрузки» школа получит комплект нового оборудования: интерактивные доски, оснащение для лабораторий и современную компьютерную технику. Для этого понадобятся и новые электрические мощности, которые энергетики обеспечили благодаря строительству новой электросетевой инфраструктуры.

Капитальный ремонт учебного заведения начался в прошлом году по областной программе «Моя новая школа». На сегодняшний день в школе выполнено 90 % от планируемого объема работ. Энергетики свою часть работ завершили досрочно. Учреждение уже отличается новаторским дизайнерским решением, которое воплощено не только в ярком, освещенном фасаде, но и во внутренней отделке. Учителя и ученики уже сейчас с гордостью называют обновленное здание «школой будущего» и с нетерпением ждут открытия.