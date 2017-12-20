Энергетики - это команда энтузиастов!

Электромонтеры, диспетчеры, специалисты релейной защиты и автоматики, слесари и водители, мастера оперативно-выездных бригад и начальники РЭС... - чтобы мы включили свет в комнате одним движением руки, в электросетевом комплексе работает целая команда профессионалов. В этой "электрической цепи взаимодействия" важен каждый элемент: и электромонтер, который оперативно восстанавливает электроснабжение после урагана, и специалист сектора механизации и транспорта, который следит, чтобы машина, на которой бригада выезжает на вызов, всегда была на ходу, а спецтехника не подвела в самую ответственную минуту.

Ведущий специалист сектора механизации и транспорта кузбасского филиала "МРСК Сибири" Сергей Соколов в энергетике работает с 2001 года. Все эти шестнадцать лет Сергей Валентинович ходит на работу с девизом: "Энергетик и в космос может полететь, если "ракета" вовремя пройдет техосмотр". Эксплуатация транспортных средств и бесперебойное обеспечение спецтехникой структурных подразделений РЭСов - его профессиональный конек.

"Бригада не может выехать на ликвидацию последствий урагана с "пустыми руками", - поясняет энергетик. - Электромонтеров нужно снарядить исправной спецтехникой, аппаратурой и транспортом, который может справиться с любым бездорожьем. Вот, казалось бы, фары - какая мелочь. Их исправность абсолютно не влияет на работу всего автомобиля. А для электромонтеров - это дополнительный источник света в темное время суток при осмотре поврежденных линий электропередачи. Поэтому "одноглазые машины" мы просто не имеем права выпустить на смену".

Сергей Валентинович считает, что в энергетике не прожить без энтузиазма. Воодушевление, гордость за свою "светлую работу", уверенность в команде и своих собственных силах - вот вся "соль" этой сложной, но невероятно интересной профессии.

"Хорошо, когда рядом с тобой работают настоящие профессионалы, благодаря производственникам ты знаешь "все кухню изнутри", - рассказывает энергетик. - Сплоченный коллектив - залог успеха в любом деле, а в электросетевом комплексе - особенно. Энергетики, как мушкетеры - один за всех и все - за одного".