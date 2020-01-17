Энергетики готовы к ухудшению погоды на территории Алтайского края, Хакасии, Республики Алтай и Кузбасса

Прогнозируется ухудшение погодных условий на территории нескольких сибирских регионов. В частности, 17-18 января в Алтайском крае и Республике Хакасия ожидается снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололёдные явления. Прогнозируются продолжительные метели, усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с. В Кемеровской области и Республике Алтай ухудшение погодных условий будет сопровождаться усилением ветра и обильным выпадением осадков.

В связи с этим оперативным штабом «Россети Сибирь» 16 января было принято решение о введении режима повышенной готовности (РПГ) в филиалах, работающих в Кузбассе, Алтайском крае, Республике Алтай и Хакасии.

К оперативному реагированию в четырех регионах готовы 447 бригад, 2216 человек и 946 единиц техники. Все они укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением. В каждом подразделении готовы к использованию передвижные дизель-генераторные установки.

Также на территории налажено взаимодействие с управлениями МЧС России, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.

В круглосуточном режиме продолжает работать единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 жители могут сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.