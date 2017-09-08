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Энергетики готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение в Единый день голосования в Кузбассе

10 сентября,  в Единый день голосования, специалисты филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» готовы обеспечить надежное энергоснабжение избирательных участков на территории одиннадцати муниципальных образований Кемеровской области.

В предстоящие выходные в четырех городских округах и в семи муниципальных районах Кемеровской области пройдут выборы в органы местного самоуправления разных уровней. Чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение на 240 избирательных участках, кузбасские энергетики уже провели внеплановые осмотры электрооборудования. В день выборов будет организовано круглосуточное дежурство 42 оперативно-выездных бригад.

Во всех районных диспетчерских пунктах организовано взаимодействие с избиркомами. По каждому избирательному участку в зоне ответственности филиала «Кузбассэнерго-РЭС» разработаны паспорта-схемы энергоснабжения. На территориях работы избирательных участков ограничены все плановые переключения.

Всех своих сотрудников руководство филиала призывает выполнить гражданский долг и проголосовать на грядущих выборах.

Энергетики напоминают, что жители Кузбасса могут сообщить о любых перебоях в энергоснабжении по телефону горячей линии 8-800-1000-380 (круглосуточно, бесплатно). Специалисты call-центра смогут проинформировать абонентов о причинах неполадок и о ходе восстановительных работ.   

Общество
kuzbassnews.ru
08/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

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