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Энергетики и коммунальщики Кузбасса готовятся к отопительному сезону 2021-22

Генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин принял участие в обсуждении подготовки жилищно-коммунального комплекса Сибири к предстоящему отопительному сезону на окружном совещании.

На совещании под руководством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Вадима Головко подведены итоги отопительного сезона 2020-2021 годов и определены задачи подготовки регионов Сибири к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов Федерации округа, руководители Сибирского управления Ростехнадзора, крупных энергетических компаний.

Завершившийся сезон Кузбасский филиал «Россети Сибирь» прошел с улучшением показателей надежности. Число технологических нарушений в сетях напряжением 0,4-110 киловольт снизилось на 26,8 процентов по сравнению  с сезоном 2019-2020.

«Кузбасс прошёл осенне-зимний период без сбоев, в штатном режиме. И с 6 мая наши территории приступили к завершению отопительного сезона. Стабильная, надёжная работа систем жизнеобеспечения в период пиковых нагрузок на оборудование была обеспечена в том числе за счёт основательной подготовки к зиме, масштабной ремонтной кампании, в том числе в электросетевом комплексе. Сейчас вместе с энергетиками и коммунальщиками мы уже готовимся к следующей зиме», - сказал первый заместитель губернатора – председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, комментируя итоги совещания.

Вадим Головко обратил внимание участников совещания, что в прошлом году регионы ответственно подошли к вопросу снижения задолженности потребителей топливно-энергетических ресурсов, финансируемых из региональных и муниципальных бюджетов. В целом по округу с апреля по декабрь 2020 года задолженность уменьшилась вдвое – до 1,7 миллиарда рублей. Это позволило ресурсоснабжающим организациям вовремя провести предзимние работы и подготовиться к осенне-зимнему периоду. Показатели на 1 апреля 2021 года менее оптимистичны: объём задолженности вернулся на прежний уровень и составил 3,5 миллиарда рублей.

Заместитель полпреда отметил необходимость региональным органам исполнительной власти совместно с Ростехнадзором внимательно проанализировать текущую ситуацию с подготовкой к отопительному сезону в каждом регионе и принять необходимые меры для устранения имеющихся проблем.

«В текущем году необходимо учесть проблемы прошлого года и обеспечить высокие показатели готовности регионов округа к отопительному сезону. Все муниципальные образования должны качественно подготовиться к предстоящей зиме и получить паспорта готовности в установленные сроки», – подчеркнул Вадим Головко.

Общество
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kuzbassnews.ru
27/05/2021
Общество
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