Энергетики и профсоюзы за диалог

В преддверии профессионального праздника Дня энергетика руководители кузбасского филиала «МРСК Сибири» встретились с лидерами первичной профсоюзной организации предприятия.

Открывая совещание, и. о. заместителя генерального директора – директора филиала Кузбассэнерго – РЭС Борис Берлин отметил, что взаимодействие компании и профсоюзных лидеров должно быть организовано на постоянной основе, на принципах партнерства, так как это помогает сблизить интересы компании с интересами каждого работника.

- Люди - это наш самый ценный ресурс, благодаря которому возможно достижение производственных целей. Нам нужен сильный профсоюз, чтобы совместными усилиями эффективно решать те задачи, которые перед нами ставит и руководство, и наши потребители, - сказал Борис Берлин.

Председатель профсоюзной организации Мария Кобец рассказала об итогах работы за год и приоритетных задачах профсоюза. Особое внимание участники уделили необходимости эффективной работы института уполномоченных по охране труда.

Проведение подобных встреч стало доброй традицией для филиала. По мнению участников, они дают возможность обсудить все актуальные для коллектива и предприятия вопросы и совместно найти пути решения.