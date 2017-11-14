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Энергетики и власти Кузбасса обсудили вопросы повышения надежности электроснабжения

Сегодня в Администрации Кемеровской области состоялась встреча первого заместителя губернатора Владимира Чернова с генеральным директором «МРСК Сибири» Виталием Ивановым и и. о. директора кузбасского филиала МРСК Сибири Борисом Берлиным.

Основной темой встречи стало исполнение ремонтной и инвестиционной программ по обновлению электросетевого комплекса и повышению надежности энергоснабжения потребителей Кузбасса.  По оценке Виталия Иванова, риска невыполнения обязательств со стороны филиала «Кузбассэнерго – РЭС» нет. На сегодня годовая ремонтная программа в объеме 541 млн рублей уже выполнена на 98%. Все мероприятия масштабной инвестиционной программы, которая оценивается в 1675 млн рублей (в 7 раз больше чем в 2016 году), выполняются по графику.

Важным вопросом рабочей встречи Виталия Иванова и Владимира Чернова стало обсуждение тарифной политики на 2018 год. Участники совещания рассмотрели возможность увеличения инвестиций со стороны МРСК Сибири на повышение системной надежности электросетевого комплекса в следующем году, в том числе, угледобывающих шахт, объектов жизнеобеспечения.

- Мы серьезно подтянулись по надёжности. Четкое выполнение обязательств по соглашению позволит в дальнейшем привлечь еще один миллиард дополнительных инвестиций. Это даст возможность повысить надежность Беловского энергоузла и продолжить работу по резервированию электроснабжения объектов жизнеобеспечения,  -отметил Виталий Иванов.

Владимир Чернов высоко оценил усилия кузбасского филиала по своевременному исполнению производственных программ, качественной подготовке к осенне-зимнему периоду и поблагодарил руководство компании и весь персонал за грамотную организацию работ по реконструкции линии электропередачи «Южно-Кузбасская ГРЭС – Темирская».

 - В эту зиму мы входим с новым участком сетей и выполнили задачу, которую вместе с компанией ставили перед собой. Уверен, что мы избежим аварий, которые были в прошлом сезоне. – подчеркнул Владимир Чернов.

Общество
kuzbassnews.ru
14/11/2017
Общество
Новости Кузбасса

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