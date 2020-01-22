Энергетики и власти обсудили надежность электроснабжения в Промышленновском районе

В администрации Промышленновского округа заместитель генерального директора – директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов и глава территории Денис Ильин обсудили вопросы надежности электроснабжения потребителей и перспективу взаимодействия по организации уличного освещения.

Иван Клейменов рассказал о проделанной в прошлом году работе по повышению качества и надежности электроснабжения и первоочередных планах в наступившем году.

«Все мероприятия производственных программ выполнены в полном объеме и своевременно. Итог системной работы – значительное снижение количества повреждений в электрических сетях за последние три года. В этом году будем продолжать технический аудит и ликвидацию «узких» мест. Это позволит и в дальнейшем снижать риски отключений, повышая качество предоставления услуги для жителей района», - отметил он.

Глава округа поблагодарил энергетиков за взаимодействие и подготовку электросетевого комплекса к зимним нагрузкам.

«Хочу отметить, что действительно есть положительная динамика, в том числе по реагированию на обращения жителей. Тем не менее, остается еще много вопросов по обновлению электрических сетей. Поэтому нам предстоит большая совместная работа по повышению надежности электроснабжения жителей», - сказал Денис Ильин.

Участники встречи договорились также проработать вопрос системного обслуживания, ремонта и развития уличного освещения в районе.