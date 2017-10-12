Энергетики и власти обсудили вопросы электроснабжения Новокузнецкого района

И. о. заместителя генерального директора – директора филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» Борис Берлин и глава Новокузнецкого муниципального района Дмитрий Беспалов в ходе рабочего совещания обсудили взаимодействие энергетиков и властей, а также перспективы развития электросетевого хозяйства района.

В этом году, по словам Бориса Берлина, в Новокузнецком районе уже выполнено порядка 30 проектов в рамках инвестиционной программы Кузбассэнерго – РЭС на общую сумму 13,4 млн рублей, направленных на расширение электросетевой инфраструктуры и подключение новых потребителей к сетям. В среднесрочной перспективе, за ближайшие 4 года, энергетики направят на реконструкцию и модернизацию еще более 200 млн рублей.

- Все мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения. Особое внимание будет уделяться реконструкции распределительных сетей, от которых электроэнергию получают котельные и объекты ЖКХ. В планах – обновить почти 40 км таких линий электропередачи. Еще одним важным проектом станет реконструкция подстанции «Сидоровская» напряжением 110/35/6 киловольт. Увеличение её мощности позволит решать задачи по созданию благоприятных условий для бизнеса и будет способствовать дальнейшему развитию территории района, - отметил Борис Игоревич.

Во время диалога глава района Дмитрий Беспалов подчеркнул, что одной из первостепенных задач, стоящих между районом и филиалом «Кузбассэнерго – РЭС», является взаимодействие при ликвидации технологических нарушений. В связи с этим стороны договорились еще до наступления холодов провести на территории района совместную тренировку и еще раз отработать вопросы информирования, выдвижения и подключения в согласованных точках резервных источников электроснабжения, взаимодействие диспетчерских служб.