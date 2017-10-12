Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Энергетики и власти обсудили вопросы электроснабжения Новокузнецкого района

И. о. заместителя генерального директора – директора филиала «МРСК Сибири»  - «Кузбассэнерго – РЭС» Борис Берлин и глава Новокузнецкого муниципального района Дмитрий Беспалов в ходе рабочего совещания обсудили взаимодействие энергетиков и властей, а также перспективы развития электросетевого хозяйства района.

В этом году, по словам Бориса Берлина, в Новокузнецком районе уже выполнено порядка 30 проектов в рамках инвестиционной программы Кузбассэнерго – РЭС на общую сумму 13,4 млн рублей, направленных на расширение электросетевой инфраструктуры и подключение новых потребителей к сетям. В среднесрочной перспективе, за ближайшие 4 года, энергетики направят на реконструкцию и модернизацию еще более 200 млн рублей.

 - Все мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения. Особое внимание будет уделяться реконструкции распределительных сетей, от которых электроэнергию получают котельные и объекты ЖКХ. В планах – обновить почти 40 км таких линий электропередачи. Еще одним важным проектом станет реконструкция подстанции «Сидоровская» напряжением 110/35/6 киловольт. Увеличение её мощности позволит решать задачи по созданию благоприятных условий для бизнеса и будет способствовать дальнейшему развитию территории района, - отметил Борис Игоревич.

Во время диалога глава района Дмитрий Беспалов подчеркнул, что одной из первостепенных задач, стоящих между районом и филиалом «Кузбассэнерго – РЭС», является взаимодействие при ликвидации технологических нарушений. В связи с этим стороны договорились еще до наступления холодов провести на территории района совместную тренировку и еще раз отработать вопросы информирования, выдвижения и подключения в согласованных точках резервных источников электроснабжения, взаимодействие диспетчерских служб.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/10/2017
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Многодетный отец избил 2-летнего сына за отпечатки ладошек на окне
В Анжеро-Судженске 26-летний мужчина избил своего 2-летнего сына за то, что малыш оставил отпечатки...
Из-за сигареты в Новокузнецке в пятиэтажном доме произошёл пожар
В минувшую среду, 11 октября, в городе Новокузнецке из-за закуренной сигареты жительницы одной из...
Воронежское образование назвали одним из самых доступных в стране
Картину удовлетворенности доступностью образования жителями страны в своем исследовании показал...
В Кемеровском районе заводчики голубей украли птиц на 200 тысяч рублей
У жителя одного из сел Кемеровского района украли 56 голубей. Мужчина обратился в полицию, и вскоре...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus