Энергетики и власти Таштагольского района обсудили перспективы электрификации отдаленных поселков
В Администрации Таштагольского района заместитель генерального директора – директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов и глава района Владимир Макута обсудили вопросы надежности электроснабжения потребителей, в том числе в отдаленных поселках района.
Глава района поблагодарил энергетиков за качественную подготовку электросетевого комплекса к зимним нагрузкам.
«Проделана большая системная работа, что не может не сказаться на улучшении надежности электроснабжения жителей и предприятий района. У нас налажено тесное сотрудничество, и все вопросы решаются оперативно. Очень рассчитываем на экспертную поддержку Россети Сибирь как нашего партнера в решении вопросов дальнейшей электрификации удаленных поселков», - отметил Владимир Макута.
Тема электроснабжения отдаленных поселков Кузбасса неоднократно поднималась Губернатором Кемеровской области. В настоящее время в 38 населенных пунктов района, где проживает в основном коренное население региона, отсутствует централизованное электроснабжение. А на организацию временных и непостоянных схем с помощью дизельных установок требуются значительные бюджетные средства.
Энергетики предложили возможные варианты электроснабжения изолированных поселков с помощью автономной гибридной и индивидуальной солнечной установок.
Поэтому основной темой встречи, на которой присутствовали и главы сельских территорий района, было обсуждение всего круга практических вопросов, связанных с организацией новой схемы электроснабжения.
«В нашей компании накоплен достаточный опыт по электрификации изолированных населенных пунктов. Поэтому есть возможность учесть все технические нюансы и варианты используемого оборудования с тем, чтобы обеспечить максимальную эффективность и гарантированное круглосуточное качественное электроснабжение», - подчеркнул директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов.
Участники встречи обсудили все технические решения, договорились провести дополнительный анализ требуемой мощности по всем поселкам и в разрезе каждого дома и сформировать техническое задание для проекта электрификации.
«Важно соблюсти единый подход абсолютно ко всем жителям и, исходя из имеющихся средств, выработать оптимальное решение по вариантам реализации проекта», - подытожил Владимир Макута.
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