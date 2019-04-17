Энергетики Кузбасса готовы к непогоде

В связи с неблагоприятным погодным прогнозом Гидрометеоцентра по Кемеровской области – в ближайшие дни ожидается похолодание с усилением ветра до 27 метров в секунду – филиал «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» переведен в режим повышенной готовности с 18-00 17 апреля.

Надежное электроснабжение своих потребителей на всей территории Кузбасса готовы обеспечивать 124 аварийно-восстановительные бригады: свыше 560 специалистов и 350 единиц техники.

Для предотвращения или оперативного устранения нарушений в работе электросетевого комплекса Кузбасса диспетчерские службы и ремонтно-восстановительные бригады «Кузбассэнерго – РЭС» находятся в состоянии круглосуточной готовности, обеспечены всей необходимой спецтехникой, оборудованием и средствами связи. К погрузке и передислокации готовы более 20 передвижных дизель-генераторных установок. В случае необходимости они обеспечат бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов.

Во всех производственных отделениях усилен контроль состояния объектов энергетики. Круглосуточно работает контакт–центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.

ЭНЕРГЕТИКИ НАПОМИНАЮТ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ НЕПОГОДЫ:

Если во время стихии электричество в доме гаснет, необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы.

При сильном ветре, дожде и мокром снеге ЗАПРЕЩЕНО использовать опоры воздушных линий электропередачи и территории подстанций в качестве укрытия. Отойдите от проводов как можно дальше: стоять в непогоду под линией или приближаться к оборванному проводу менее чем на 8 метров смертельно опасно!

Человек, заметивший оборванный провод на расстоянии менее восьми метров от себя, должен выходить из зоны возможного поражения электрическим током «гусиным» шагом: ПЯТКА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЗЕМЛИ, ПРИСТАВЛЯЕТСЯ К НОСКУ ДРУГОЙ НОГИ. О месте обрыва необходимо сразу же сообщить специалистам «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» по телефону: 8-800-1000-380.