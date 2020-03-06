Энергетики Кузбасса готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение в праздники

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды – ожидается порывистый ветер, понижение температуры, местами сильный снег, метель на Алтае, в Кузбассе, в Хакасии и Красноярском крае – и для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения в предстоящие выходные и праздничные дни на всей территории присутствия компании усилен контроль за работой энергооборудования, сформированы аварийно-восстановительные бригады для устранения возможных технологических нарушений.

Накануне Международного женского дня во всех филиалах Россети Сибирь оперативный персонал переведен в полную готовность – круглосуточное дежурство будут нести 148 оперативно-выездных бригад (это 296 человек и 148 единиц техники), в готовности к выезду в случае необходимости 76 мобильных бригад (662 человека, 449 единиц техники), подготовлены и заправлены топливом 635 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 46,86 МВт. Налажено взаимодействие с подразделениями МЧС и органами власти в регионах и муниципалитетах, а также со смежными сетевыми организациями по привлечению дополнительных ресурсов для оказания содействия в ликвидации крупных технологических нарушений.

Единый call-центр Россети Сибирь в праздники продолжит работу в круглосуточном режиме. По телефону 8-800-1000-380 сибиряки могут сообщить о повреждениях на линиях электропередачи, обрыве или провисании провода, а также свои подозрения о чьем-либо незаконном вмешательстве в работу энергообъектов. Такие сообщения помогают энергетикам предотвратить сбои в электроснабжении.