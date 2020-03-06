Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Энергетики Кузбасса готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение в праздники

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды – ожидается порывистый ветер, понижение температуры, местами сильный снег, метель на Алтае, в Кузбассе, в Хакасии и Красноярском крае – и для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения в предстоящие выходные и праздничные дни на всей территории присутствия компании усилен контроль за работой энергооборудования, сформированы аварийно-восстановительные бригады для устранения возможных технологических нарушений.

Накануне Международного женского дня во всех филиалах Россети Сибирь оперативный персонал переведен в полную готовность – круглосуточное дежурство будут нести 148 оперативно-выездных бригад (это 296 человек и 148 единиц техники), в готовности к выезду в случае необходимости 76 мобильных бригад (662 человека, 449 единиц техники), подготовлены и заправлены топливом 635 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 46,86 МВт. Налажено взаимодействие с подразделениями МЧС и органами власти в регионах и муниципалитетах, а также со смежными сетевыми организациями по привлечению дополнительных ресурсов для оказания содействия в ликвидации крупных технологических нарушений.

Единый call-центр Россети Сибирь в праздники продолжит работу в круглосуточном режиме. По телефону 8-800-1000-380 сибиряки могут сообщить о повреждениях на линиях электропередачи, обрыве или провисании провода, а также свои подозрения о чьем-либо незаконном вмешательстве в работу энергообъектов. Такие сообщения помогают энергетикам предотвратить сбои в электроснабжении.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
06/03/2020
Общество
Топ
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор Кузбасса дарил женщинам на улицах цветы
Губернатор Кузбасса и главы городов и районов региона вышли на улицы, чтобы подарить женщинам цветы...
В Кузбассе возродили военную кафедру
Вуз получил задание подготовить 100 человек по военным специальностям.
ЕДДС обещает жителям Кузбасса до -26 мороза предстоящей ночью
ЕДДС обещает жителям Кузбасса до -26 градусов мороза предстоящей ночью, 7 марта. Ссылаясь на...
ЕДДС обещает жителям Кузбасса до -26 мороза предстоящей ночью
ЕДДС обещает жителям Кузбасса до -26 градусов мороза предстоящей ночью, 7 марта. Ссылаясь на...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus