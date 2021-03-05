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Энергетики Кузбасса готовы обеспечить надежное электроснабжение в праздничные дни

Продолжительные выходные накануне в день празднования 8 Марта сибиряки проведут комфортно. Компания «Россети Сибирь» подготовила энергосистему девяти регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов к выходным.

В канун праздников оперативный персонал Кузбасского филиала Россети Сибирь переведен в полную готовность – круглосуточное дежурство будут нести 123 оперативно-выездные бригады. Это 607 человек и 354 единицы техники.

Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, средствами связи, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Налажено взаимодействие с подразделениями МЧС и органами власти, а также со смежными сетевыми организациями по привлечению дополнительных ресурсов в случае крупного технологического нарушения.

В каждом из 24 подразделений филиала, рассредоточенных по всей территории Кузбасса, наготове передвижные дизель-генераторные установки. В случае необходимости они обеспечат электроснабжение социально значимых объектов.

Накануне выходных энергетики провели внеочередные осмотры подстанций и распределительных пунктов, проверили состояние маслонаполненного оборудования, релейной защиты. Учитывая большое количество выпавшего снега, на особом контроле –  подъездные пути к объектам. Также выверены резервные схемы электроснабжения всех социально значимых объектов в зоне ответственности компании. Дополнительно проведена проверка защищенности от проникновения сторонних лиц.

Единый контакт-центр Россети Сибирь в праздники продолжит работу в круглосуточном режиме. По телефону 8-800-1000-380 сибиряки могут сообщить о повреждениях на линиях электропередачи, обрыве или провисании провода, а также свои подозрения о чьем-либо незаконном вмешательстве в работу энергообъектов. Такие сообщения помогают энергетикам предотвратить сбои в электроснабжении.

Общество
kuzbassnews.ru
05/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

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