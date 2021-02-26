Энергетики Кузбасса готовятся к предстоящему паводку

Технический персонал компании «Россети Сибирь» ведет активную подготовку электросетевого комплекса к работе в предстоящий паводковый период 2021 года. В Кузбассе энергетики сконцентрировали усилия на 180 объектах, расположенных в зоне возможных подтоплений в разных районах области. По предварительному прогнозу метеорологов, в связи с обильными снегопадами на территории Кузбасса ожидается сильный паводок, что создает угрозу разлива рек и возможного подтопления энергообъектов.

Количество снега в отдельных регионах минувшей зимой превысило многолетние показатели в 2,5 раза, поэтому есть опасения, что паводок этой весной будет обильным.

По данным энергетиков, наибольшему риску подвержены питающие линии электропередачи и трансформаторные подстанции в центральной и южной частях области, в районах разлива рек Мундыбаш, Северная и Южная Уньга, Тыхта, Ускат и Кондома.

Уже сейчас специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» проводят профилактический осмотр зданий и сооружений, оборудования подстанций, опор воздушных линий электропередачи, подъездных путей, которые могут попасть в зону подтопления.

Выполнение запланированных мероприятий позволит существенно снизить риск возникновения внештатных ситуаций на объектах филиала и обеспечить надежное электроснабжение потребителей Кемеровской области в период прохождения «большой воды».

Энергетики проверяют состояние фундаментов опор в поймах рек, анализируют схемы заездов в предполагаемые участки затопления, контролируют готовность дренажных устройств и водоотводных каналов на территориях подстанций к пропуску талых и грунтовых вод. За каждым объектом в зоне риска закреплены ответственные сотрудники, которые регулярно проводят мониторинг ситуации.

«Ежегодно особое внимание мы уделяем обследованию энергообъектов, расположенных вблизи рек, своевременно переводим все силы и средства в готовность - рассказывает заместитель директора по техническим вопросам, главный инженер ПАО "Россети Сибирь" – "Кузбассэнерго – РЭС Сергей Тараданов. - Главная цель комплекса защитных мероприятий - минимизировать риски при прохождении паводка и сохранить работоспособность оборудования энергообъектов для обеспечения жителей и промышленных предприятий области бесперебойным электроснабжением».

В каждом подразделении специалисты разработали схему доставки ко всем электросетевым объектам техники, материалов, необходимого оборудования для ликвидации возможных повреждений. Практические навыки по действиям в зонах затопления и использованию специальных транспортных средств отработаны в ходе противопаводковых тренировок. Организовано взаимодействие с руководителями муниципальных образований и представителями ГУ МЧС России.

Все службы подстанций филиала укомплектованы насосами и мотопомпами, готовы к использованию моторные лодки. При ликвидации возможных повреждений на электросетях энергоснабжение социально значимых объектов обеспечат резервные источники электропитания.