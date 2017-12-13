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Энергетики Кузбасса и эксперты обсудили достижения и перспективы отрасли за круглым столом

В преддверии Дня энергетика руководители энергокомпаний, эксперты и журналисты обсудили за традиционным круглым столом актуальные вопросы и перспективы развития отрасли в Кузбассе.

В формате живого диалога участники рассмотрели основные достижения года на объектах электросетевой инфраструктуры и генерации, поделились ближайшими планами перспективного развития, в завершении года экологии отметили важные проекты, направленные на сохранение окружающей среды и ресурсов.

Руководитель кузбасского филиала «МРСК Сибири» Борис Берлин рассказал участникам о практике применения нового для кузбасской энергосистемы и страны в целом механизма привлечения инвестиций в рамках регуляторного соглашения с субъектом. По его словам, сохранить устойчивый тренд по улучшению показателей надежности электроснабжения потребителей удастся только за счет дополнительных существенных капитальных вложений в распределительные сети.

    - Этот механизм позволил регулированию уйти от неэффективного метода «затраты плюс» и буквально сделать шаг в следующую эпоху -  привлечь дополнительные источники компании и направить их на устранение «узких» мест. Только в этом году кузбасский филиал направил 500 млн рублей кредитных средств на реализацию нескольких важнейших проектов. В частности, масштабная реконструкция линии электропередачи от Южно-Кузбасской ГРЭС до подстанции «Темирская» позволит повысить системную надежность южного энергоузла.  Важными направлениями являются реконструкция сетей, от которых получают электроснабжение объекты ЖКХ и котельные, а также реконструкция линий с установкой на них реклоузеров, которые обеспечат повышение оперативности при ликвидации повреждений, - отметил Борис Берлин.

О необходимости инвестирования в теплоснабжение региона с учетом обеспечения возврата вложенных средств рассказал директор кузбасского филиала «Сибирской генерирующей компании» Юрий Шейбак.  

Директор Кемеровского РДУ Павел Якис отметил важнейшие инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в ближайшей перспективе электросетевыми компаниями в соответствии со «Схемой и программой развития электроэнергетики Кемеровской области». Эти проекты, в том числе, направлены на снятие системных ограничений, что будет способствовать повышению надежности энергосистемы.

 В рамках круглого стола участники обменялись мнениями о реализации программ по охране окружающей среды, а также проектов по экономии ресурсов. По мнению экспертов, Кузбасс по-прежнему является одной из надёжных энергосистем, где все возникающие вопросы решаются в открытом диалоге и при поддержке органов власти.

Экономика
kuzbassnews.ru
13/12/2017
Экономика
Новости Кузбасса

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