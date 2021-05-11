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Энергетики Кузбасского филиала Россети Сибирь «выпустили» белых журавлей на подстанции в Новокузнецке

Кузбасские энергетики вдохновились одним из самых пронзительных произведений Расула Гамзатова и вместе с художниками-граффитистами из молодежного объединения «Арт-Полигон» преобразили территорию вблизи подстанции символичными образами Победы.

Подстанция, расположенная в живописном месте города на берегу реки Аба, преобразилась как раз накануне 9 мая в рамках масштабного арт-проекта #РоссетиКраскиПобеды, который энергетики организовали во всех регионах присутствия компании. 

«Летит, летит по небу клин усталый» и напоминает каждому из нас о герое, прошедшем все тяготы военного лихолетья. И весточки с фронта, впопыхах написанные  между сражениями родным человеком, дороги сердцу, эти строчки летят сквозь года, и само время не властно над ними.

«Этим трогательным проектом мы выражаем глубокое уважение и благодарность участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, - рассказывает директор филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго - РЭС» Иван Клеймёнов. -  Арт-проект #РоссетиКраскиПобеды расширяет нашу традицию использования электросетевых объектов в культурных, эстетических и просветительских целях. Поэтому мы решили 76-ую годовщину Победы отметить творческим проектом и художественными образами, рассказать про нашу благодарность и память, выразить уважение поколению Победителей».    

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/05/2021
Общество
Новокузнецк

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