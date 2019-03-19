Энергетики нашли «бермудский треугольник» потерь электроэнергии в Яшкинском районе

Сотрудники «Кузбассэнерго – РЭС» проверили порядка 100 домов, из которых два были присоединены к линии электропередачи без договора, а в пяти домах – налицо были факты безучетного потребления электроэнергии. Такие сезонные проверки выводят на чистую воду тех, кто подключает обогреватели и котлы в обход приборов учёта. Одна из жительниц улицы Юбилейной в поселке Ленинский каждый раз готовила обед и обогревала свое помещение, используя для бытовых приборов «левый» провод. Баню и сарай, чтобы не продешевить, ушлая хозяйка тоже подключила к электроэнергии незаконно, мимо счетчика. В итоге вместо сэкономленных денег получила акт на сумму больше десяти тысяч рублей.

В ходе рейда на той же улице внимательным энергетикам удалось «раскусить» еще одного любителя энергонаживы. Местный фермер под крышей большого дома построил деревянный «ковчег» для многочисленных животных: в просторном сарае разместил поголовье овец, свиней, коров и целое семейство «крокодилов» - так энергетики называют металлические зажимы, которые энергопираты используют для создания временного электрического соединения. Только на одном чердаке сотрудникам «Кузбассэнерго – РЭС» удалось обнаружить более десятка скруток, зажимов и оголенных проводов, подключенных в обход счетчика.

Когда сотрудники электросетевой компании приблизились к дворовым постройкам – попали в самую настоящую энергопаутину, состоящую из хитросплетений проводов и лампочек. Потребитель вежливо объяснил, что это «световое шоу» самодельное, да к тому же весьма практичное: помогает освещать и обогревать загон для животных, а также пользоваться электроинструментами. Местный умелец уверил, что за свет он платит исправно, а то, что вся эта электроэнергия идет мимо счетчика, якобы даже не догадывается. Возможный пожар от самодельных скруток и опасные оголенные провода, от которых запросто можно получить электротравму, расточительного потребителя не тревожили, а вот составленный акт на сумму больше двадцати тысяч рублей фермера возмутил не на шутку.

«Проведению рейдовых проверок, как правило, предшествует большая аналитическая работа, – поясняет заместитель начальника департамента реализации и учета электроэнергии Даниил Артёмов. – Населенные пункты для рейдов выбираются на основании предварительных расчетов: те районы, где потери электрической энергии максимальны, обследуются в первую очередь. Энергетики проверяют актуальность топологии сети, схемы присоединения абонентов, в том числе методом обхода линий электропередачи и трансформаторных подстанций, проводят инструментальные проверки приборов учета и правильности расчетов объемов потребления. Такая работа позволяет не только найти проблемные участки на энергокарте населенного пункта, но и определить причину нарушений энергопотребления».

Результат скрупулёзной работы налицо: по итогам 2018 года потери электроэнергии, обусловленные энерговоровством, в Яшкинском районе сократился более чем на 20 %. Сэкономленные на покупку потерь киловатты – это более 5 млн рублей, будут направлены на дальнейшую модернизацию системы учета в районе, а главное – на повышение надежности электроснабжения. Значит, и «бермудские треугольники энергопотерь» в Кузбассе исчезнут.