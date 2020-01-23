Энергетики нашли в капусте «заряженный» счётчик

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь продолжают масштабные рейды по разоблачению ушлых потребителей электроэнергии и выявлению «заряженных» счетчиков. А помогают им в этом соседи, пострадавшие от злостных нарушителей и перепадов напряжения, и «умные» приборы учёта, которые незамедлительно подают сигнал в случае любого вмешательства в работу счетчика.

Именно так и сработала «азбука Морзе» электронной пломбы на корпусе прибора учета, когда владелец частного овощехранилища в селе Новобачаты Беловского района решил получить «бесплатные киловатты». Энергетики отреагировали на сигнал незамедлительно. Судя по всему, горе-предприниматель к своему преступлению подготовился заранее, тщательно замаскировал «заряженный» счетчик мешками с капустой. Видимо, в планах у хозяина овощехранилища было сэкономить кругленькую сумму денег, но в итоге он стал «миллионером наоборот». За безучетное потребление электроэнергии фермеру придется заплатить без малого 900 тысяч рублей.

Уличенный в энерговоровстве предприниматель стал скандалить, написал жалобу. Но несмотря на все старания, владельцу овощехранилища крупного штрафа избежать не удалось. Как говорится в известной пословице: «В одном кармане пусто, в другом – капуста».

Кузбасские энергетики в очередной раз предупреждают, «ноу-хау» с магнитами и прочие ухищрения – это финансовая бомба замедленного действия. Лучше экономить, используя законные способы.

А ушлых энергопиратов и бизнесменов, которые подозрительно сократили объемы потребления электроэнергии, ждут проверки энергетиков. О случаях энерговоровства можно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети Сибирь» 8-800-1000-380 (конфиденциальность гарантирована).