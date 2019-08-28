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Энергетики обсудили с кузбассовцами качество обслуживания потребителей

Представители Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в ходе прямой телефонной линии помогли жителям Новокузнецкого района оперативно решить вопросы в сфере электроснабжения.На протяжении нескольких лет прямая линия с руководством Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» является действенной практикой для обратной связи с потребителями. Во время открытого диалога у граждан появляется возможность задать вопрос руководству и сразу же получить ответ с указанием сроков решения проблемы. Конструктивная беседа энергетиков с потребителями повышает оперативность реагирования и эффективность работы электросетевой компании.

На этот раз география обращений сузилась до Новокузнецка и Новокузнецкого района. Спектр поступивших вопросов касался разных направлений деятельности Кузбасского филиала Россети Сибирь. Жителей поселка Листвяги, например, волновали вопросы установки и функционирования «умных» приборов учета электроэнергии. А вот один из жителей этого же поселка пожаловался энергетикам на низкое напряжение. В ближайшее время специалисты проведут внеплановую проверку в этом населенном пункте и при необходимости заменят провод питающей линии.

Жительница села Староабашево Новокузнецкого района попросила помощи в ускорении процесса технологического присоединения к электросетям, так как осенью планирует завершить строительство на своем земельном участке. Энергетики в он-лайн режиме назначили удобное для потребителя время для завершения работ по техприсоединению.

Своими проблемами по подключению к энергоснабжению садово-огородных участков поделились дачники. Специалисты компании рассказали об изменениях в законодательстве РФ, вступивших в силу с 01 января 2019 года. Эти изменения отменили привычную схему техприсоединения. Теперь для решения вопросов с энергоснабжением владельцам участков ДНТ и СНТ необходимо обращаться к председателю своих обществ, которые затем должны выйти с коллективной заявкой на энергокомпанию.

«Наша главная задача – развитие клиентоориентированного подхода, а также повышение качества предоставляемых услуг, - отмечает начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Роман Ровенский. - Все вопросы, жалобы и предложения, прозвучавшие сегодня, будут оперативно проработаны. Мы примем все необходимые меры для устранения замечаний потребителей и будем регулярно контролировать их исполнение».

Для удобства потребителей функционирует еще одно «диалоговое окно» с энергокомпанией - всероссийский интернет-портал «Светлая страна». На портале можно направить в компанию сообщение по поводу отключений электроэнергии, низкого её качества и дефектов энергооборудования.

Напоминаем также, что в компании «Россети Сибирь» в круглосуточном режиме работает контакт – центр. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.

Общество
kuzbassnews.ru
28/08/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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