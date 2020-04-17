Энергетики подключают к электрическим сетям социально значимые объекты в Кузбассе

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку энергетики продолжают подключать к электричеству новых потребителей в регионе. Так в течение первого квартала этого года специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь текущего года подключили к своим сетям 358 объектов суммарной мощностью почти 22 МВт.

Особое внимание сейчас уделяется подключению объектов здравоохранения. В работе более 20 договоров на технологическое присоединение фельдшерско-акушерских пунктов, которые строятся в населенных пунктах Гурьевского, Мариинского, Тяжинского, Тисульского, Яйского и Новокузнецкого муниципальных районов.

В числе уже подключенных с начала года к сетям объектов – «Дом общественных мероприятий» в с. Березово Новокузнецкого района, клуб в д. Денисовка Промышленновского района, система уличного освещения в девяти населенных пунктах Новокузнецкого района, в с. Поморцево Беловского района, двух селах Ленинск-Кузнецкого района. В Мариинском районе энергетики обеспечили электричеством фельдшерский акушерский пункт, в Новокузнецком районе в п. Мир – школу, еще одну школу - в п. Успенка Кемеровского района, а также детский сад в п. Калачево Прокопьевского района. К электросетям подключили три храма: в Кемеровском и Прокопьевском районах, а также в областном центре.

«Даже в нынешних условиях мы стремимся к тому, чтобы реализовать все меры, необходимые для обеспечения доступности электросетевой инфраструктуры. И как никогда заинтересованы в том, чтобы заявители очень ответственно подходили при подаче заявки к определению объемов мощности и срокам, когда она понадобится, а также к выполнению своих обязательств по договору. Это позволит направить нам ресурсы правильно, на строительство сетей, которые будут действительно востребованы», - отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг роман Ровенский.