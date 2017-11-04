Энергетики полностью восстановили нарушенное ураганом электроснабжение

Специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» оперативно завершили ремонтные работы на энергообъектах. Электроснабжение всех потребителей, которое было нарушено стихией, осуществляется в штатном режиме.

Напомним, в 21-15 3 ноября, штормовой ветер стал причиной перебоев в работе 132 энергообъектов в зоне ответственности филиала «Кузбассэнерго – РЭС».

Организацию восстановления электроснабжения взял на себя оперативный штаб «МРСК Сибири». Большую часть потребителей энергетики подключили к электроснабжению еще в ночное время. Как отметил замгубернатора Дмитрий Кудряшов, благодаря своевременному информированию и отлаженному взаимодействию между энергетиками, оперативными службами и органами власти удалось принять все необходимые меры для организации работ.

Все повреждения были выявлены оперативно, бригады Кузбассэнерго – РЭС незамедлительно приступили к ремонтным работам.

- Осматривать линию «ЗСМК – Кузнецкая» пришлось в ночное время. Местность там болотистая, пересеченная, но мы старались как можно быстрее найти причину и устранить неполадки. Понимали, что от наших действий зависит то, насколько быстро вернется свет в дома новокузнечан, - делится электромонтер службы высоковольтных линий Южных электрических сетей Вячеслав Лунёв.

Максимально в восстановительных работах было задействовано 115 человек и более 40 единиц техники, были привлечены бригады подрядной организации, кузбасского предприятия МЭС Сибири, коллег из «ТРК». Локальные нарушения на линиях напряжением 10 киловольт в нескольких муниципальных районах удалось полностью устранить к 14-00.

- Ликвидация отключения прошла в регламентные сроки, показав, что энергетики готовы в зиме и любым нестандартным ситуациям, - подытожил Дмитрий Кудряшов.