Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Энергетики полностью восстановили нарушенное ураганом электроснабжение

Специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» оперативно завершили ремонтные работы на энергообъектах. Электроснабжение всех потребителей, которое было нарушено стихией, осуществляется в штатном режиме.

Напомним, в 21-15 3 ноября, штормовой ветер стал причиной перебоев в работе 132 энергообъектов в зоне ответственности филиала «Кузбассэнерго – РЭС».

Организацию восстановления электроснабжения взял на себя оперативный штаб «МРСК Сибири». Большую часть потребителей энергетики подключили к электроснабжению еще в ночное время. Как отметил замгубернатора Дмитрий Кудряшов, благодаря своевременному информированию и отлаженному взаимодействию между энергетиками, оперативными службами и органами власти удалось принять все необходимые меры для организации работ. 

Все повреждения были выявлены оперативно, бригады Кузбассэнерго – РЭС незамедлительно приступили к ремонтным работам.

 - Осматривать линию «ЗСМК – Кузнецкая» пришлось в ночное время. Местность там болотистая, пересеченная, но мы старались как можно быстрее найти причину и устранить неполадки. Понимали, что от наших действий зависит то, насколько быстро вернется свет в дома новокузнечан, - делится электромонтер службы высоковольтных линий Южных электрических сетей Вячеслав Лунёв.

 Максимально в восстановительных работах было задействовано 115 человек и более 40 единиц техники, были привлечены бригады подрядной организации, кузбасского предприятия МЭС Сибири, коллег из «ТРК». Локальные нарушения на линиях напряжением 10 киловольт в нескольких муниципальных районах удалось полностью устранить к 14-00.

 - Ликвидация отключения прошла в регламентные сроки, показав, что энергетики готовы в зиме и любым нестандартным ситуациям, - подытожил Дмитрий Кудряшов.

 

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
04/11/2017
Общество
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчане увидят праздничный салют
В связи с проведением салюта с 20:00 4 ноября будет ограничена парковка автомобилей по улице...
Последствия разрушительного ветра в Кемерове попали на фото
С самого раннего утра 4 ноября жители города Кемерова начали делиться с остальными пользователями...
В День народного единства кемеровчанам обещают грандиозное шоу
В воскресенье, 5 ноября, в Кемерове пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню народного...
В Кузбассе задержали мужчину, который попытался воплотить свою мечту
В Кемеровской области служители Фемиды примут решение по делу 23-летнего жителя Яшкинского района,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus