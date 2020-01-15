Энергетики помогают сделать Крещение еще более светлым

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь накануне православного праздника Крещения обеспечили подключение к электрическим сетям площадки для проведения Крещения в Кемеровском районе.

Теперь проведение религиозного обряда купания в деревне Елыкаево Кемеровского района станет максимально комфортным для верующих. Специально для этого энергетики в кратчайшие сроки построили линию электропередачи напряжением 0,4 киловольт протяженностью 750 метров. Дополнительно на площадке смонтировано 20 светодиодных фонарей.

- Для создания постоянной схемы электроснабжения мы смонтировали 25 железобетонных опор, протянули провод. И морозы не помешали – завершили все работы своевременно. Для нас этот проект очень важный. Ведь многие наши работники тоже живут в районе и сами участвуют в крещенских купаниях. Приятно, что в создании комфортных условий есть и частичка труда энергетиков, – отметил заместитель директора Кузбасского филиала Россети Сибирь по инвестиционной деятельности Андрей Корягин.