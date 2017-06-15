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Энергетики пошли в летний энергодозор

С началом продолжительных школьных каникул энергетики открывают «горячий сезон» уроков по электробезопасности в детских лагерях. Рассказывают ребятам, как нужно себя вести вблизи трансформаторных подстанций, показывают поучительные мультфильмы и приглашают познакомиться с безопасным электричеством с помощью интерактивных игр. В роли гида-путеводителя выступает робот Вольтик.

Уроки энергобезопасности, которые сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири»  «Кузбассэнерго – РЭС» традиционно каждый год проводят в пришкольных и летних детских лагерях, давно стали визитной карточкой компании. Разработками и сценариями подобных уроков просят поделиться учителя, интересных и увлекательных игр с Вольтиком с нетерпением ждут дети, а родители всегда видят от подобных занятий результат – дети обращаются с электричеством с осторожностью и только на «вы».

Кажется, что в школе № 85, которая находится в городе-спутнике Лесная поляна, летних каникул, как не бывало. Познавательный урок энергобезопасности от сотрудников «Кузбассэнерго-РЭС» отлично вписался в расписание летнего лагеря. Дети с радостью встречают гостей и героя с болтами вместо ушей, шагающего динамичной походкой вдоль сцены. «Какой он замечательный. Совсем, как настоящий робот! Только не металический, а мягкий-премягкий. Можно тебя обнять?», - ребята буквально сразу забрасывают Вольтика комплиментами.

 Для маленьких «всезнаек» и «почемучек» Вольтик показывает познавательные мультики и поучительные видеоролики, загадывает умные загадки и устраивает веселые электро-эстафеты.

«Ростовая кукла Вольтик в подобных мероприятиях – это просто находка», - считает педагог дополнительного образования, начальник лагеря при школе № 85 Анастасия Старцева. - Яркий образ вовремя концентрирует на себе внимание детей. С таким помощником легко и весело работать. Увлекательное занятие построено в форме игры, что позволяет аудитории быстро и качественно запомнить важную информацию. Учителя тоже пользуются подобными «уловками», концентрируют внимание детей на важном, вербализируют тему в интересных картинках и видеосюжетах. Благодаря такому подходу, занятие пролетает быстро и интересно, а самое главное, оставляет увесистый багаж знаний.

 Как выходить из зоны поражения электрическим током? Как правильно сообщить о происшествии на энергообъекте по телефону? Где не стоит искать место для селфи? На эти важные вопросы вместе с Вольтиком и  энергетиками искали ответ 25 детей в возрасте от 9 до 11 лет. В рамках урока ребят познакомили с энергообъектами, провели веселую эстафету на тематическом поле и дали примерить настоящее снаряжение электромонтера. За свои старания, дисциплину и внимательность все участники получили раскраски, магниты и расписания для занятий на следующий учебный год с правилами электробезопасности.

В течение летних каникул работники «Кузбассэнерго – РЭС» планируют провести  тематические мероприятия с детьми по электробезопасности во всех пришкольных и оздоровительных летних лагерях в зоне своей ответственности. Дети после подобных встреч с удовольствием делятся впечатлениями с родителями и рассказывают правила безопасного поведения вблизи энергообъектов своими сверстниками. Принцип «узнал сам, расскажи другому» оказывается весьма результативным. Дети, которые вовремя получили жизненно важную информацию, в чрезвычайной ситуации ведут себя, как взрослые, демонстрируя адекватные, взвешенные поступки. Не зря Вольтик каждый год набирает в свою команду все новых проводников идей энергобезопасного поведения.

Общество
kuzbassnews.ru
15/06/2017
Общество
Новости Кузбасса

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