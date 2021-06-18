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Энергетики повышают качество электроснабжения в Крапивинском муниципальном округе

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» повысят качество электроснабжения жителей двух населенных пунктов Крапивинского муниципального округа. На реконструкцию сетей энергетики направят более 60 млн рублей.

В рамках инвестиционного проекта кузбасские энергетики реконструируют 18 километров линии электропередачи напряжением 10 киловольт: вместо деревянных опор установят железобетонные, смонтируют новый безопасный провод с увеличенным сечением.

Необходимость модернизации электросетевой инфраструктуры возникла в связи с обращениями дачников и жителей деревни Сарапки и поселка Березовка Крапивинского района.  Развитие предприятия по разработке карьеров, а также частное строительство привели к естественному увеличению нагрузки и, как следствие, проблеме низкого напряжения в сети.

Для улучшения качества электроснабжения сельчан специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» проводят комплекс технических мероприятий. После завершения проекта промышленное предприятие и жители будут снабжаться электричеством по двум отдельным линиям электропередачи. Это позволит решить все вопросы, связанные с надежностью и уровнем напряжения.

«К сожалению, по технологическим причинам невозможно проводить работы на оборудовании без ограничения электроснабжения. Пока мы работаем на «хвосте» линии, но вскоре перейдем на головной участок, это неизбежно потребует временных отключений электричества. Мы понимаем, что это влечет определенные неудобства. Стараемся максимально сократить периоды отключений, тщательно согласовываем графики с муниципалитетом и просим жителей района с пониманием отнестись к нашей работе», - комментирует начальник Панфиловского РЭС Андрей Дерягин.

По всем вопросам, касающимся подачи электроэнергии, в группе компаний «Россети» действует телефон «горячей линии» Единого контакт-центра: 8-800-220-0-220. Операторы «горячей линии» «Россети Сибирь» по телефону 8-800-1000-380 также готовы проконсультировать потребителей в круглосуточном режиме.

Общество
Крапивинский
kuzbassnews.ru
18/06/2021
Общество
Крапивинский

Новости Кузбасса

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