Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Энергетики повышают надежность электроснабжения на юге Кузбасса

Специлисты филиала ПАО «МРСК Сибири»  (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» проводят реконструкцию линии электропередачи напряжением 110 киловольт протяженностью почти 60 км от Южно-Кузбасской ГРЭС до подстанции «Темирская» в Новокузнецком и Таштагольском районах Кемеровской области.

Проект обновления предполагает замену 370 км провода на обеих цепях линии,  арматуры, изоляции и монтаж 133 км грозотроса. В результате существенно увеличится надежность всего энергоузла, в том числе рудодобывающих предприятий Таштагольского района, социально значимых объектов и десятков населенных пунктов обоих муниципальных районов. На сегодня энергетики уже заменили более 40 км провода с монтажом изоляции.

 - Строительно-монтажные работы идут полным ходом в районе п. Мундыбаш. В них занято 50 человек и 16 единиц техники. Горно-таежная местность, необходимость строительства технологических дорог, а также множество пересечений с авто и железнодорожными магистралями – все эти сложности приходится преодолевать. Задача максимум для нас – успеть завершить реконструкцию до наступления зимы, - отмечает заместитель директора «Кузбассэнерго – РЭС» по инвестиционной деятельности Станислав Милинис.

Реконструкция высоковольтной ЛЭП «ЮК ГРЭС – Темирская 1, 2 – один из приоритетных проектов инвестиционной программы «Кузбассэнерго – РЭС». По оценкам специалистов, его реализация позволит поддержать эксплуатационное состояние энергообъекта на достаточном уровне надежности еще в течение 25 лет.

 S

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
13/07/2017
Общество
Таштагол
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе электричку задержали из-за утечки газа на АЗС
В Кузбассе электричку задержали из-за утечки газа на АЗС. Как сообщили в пресс-службе Западно-...
Экс-чиновник оштрафован за драку с соседями по даче в Кузбассе
Бывшего чиновника кемеровской администрации оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку с соседями по...
В Кемерово вернулись студенты-волонтёры Кубка конфедераций
В Кемерово вернулись студенты филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, являвшиеся волонтёрами на Кубке...
В Новокузнецке открылась передвижная выставка, посвященная шахтерам
Всего несколько дней проведет передвижная выставка «О земном и неземном труде» в Новокузнецке,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus