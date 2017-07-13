Энергетики повышают надежность электроснабжения на юге Кузбасса

Специлисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» проводят реконструкцию линии электропередачи напряжением 110 киловольт протяженностью почти 60 км от Южно-Кузбасской ГРЭС до подстанции «Темирская» в Новокузнецком и Таштагольском районах Кемеровской области.

Проект обновления предполагает замену 370 км провода на обеих цепях линии, арматуры, изоляции и монтаж 133 км грозотроса. В результате существенно увеличится надежность всего энергоузла, в том числе рудодобывающих предприятий Таштагольского района, социально значимых объектов и десятков населенных пунктов обоих муниципальных районов. На сегодня энергетики уже заменили более 40 км провода с монтажом изоляции.

- Строительно-монтажные работы идут полным ходом в районе п. Мундыбаш. В них занято 50 человек и 16 единиц техники. Горно-таежная местность, необходимость строительства технологических дорог, а также множество пересечений с авто и железнодорожными магистралями – все эти сложности приходится преодолевать. Задача максимум для нас – успеть завершить реконструкцию до наступления зимы, - отмечает заместитель директора «Кузбассэнерго – РЭС» по инвестиционной деятельности Станислав Милинис.

Реконструкция высоковольтной ЛЭП «ЮК ГРЭС – Темирская 1, 2 – один из приоритетных проектов инвестиционной программы «Кузбассэнерго – РЭС». По оценкам специалистов, его реализация позволит поддержать эксплуатационное состояние энергообъекта на достаточном уровне надежности еще в течение 25 лет.

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