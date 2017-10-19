Энергетики повышают надежность электроснабжения в Междуреченске

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» модернизируют линию электропередачи «Мысковская – Междуреченская» напряжением 110 киловольт протяженностью более 22 километров для повышения надежности электроснабжения потребителей г. Междуреченск.

В результате обновления объекта повысится надежность энергоснабжения жителей Междуреченского городского округа, объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. На реализацию проекта филиал «Кузбасэнерго – РЭС» направит более 70 млн рублей.

- Монтажные работы сейчас проходят в районе г. Мыски. Местность, по которой проходит трасса, тяжелая - множество пересечений с реками, заболоченность. Поэтому приходится применять специализированную высокопроходимую технику. Но все работы на линии завершим до конца года, - отмечает начальник службы высоковольтных линий Южных электрических сетей Кузбассэнерго – РЭС» Александр Михайлов.

В ходе реконструкции энергетики заменят более 44 км провода, 22 км грозотроса, смонтируют почти 10 тысяч новых изоляторов.