Энергетики представили инновационные проекты на дискуссионной площадке КузГТУ

В Кузбасском государственном техническом университете состоялся круглый стол «Реализация концепции SmartCity» в городе Кемерово».

В мероприятии, которое проходило в рамках просветительской дискуссии, приняли участие представители администрации Кемеровской области и города Кемерово, сотрудники электросетевых и генерирующих компаний, представители отраслевых и проектных институтов, а также ученый состав КузГТУ. С подробным докладом о снижении потерь и экономии энергоресурсов выступили энергетики кузбасского филиала «МРСК Сибири» Андрей Петрищев и Сергей Захаренко.

Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы развития транспортной, коммуникационной, энергетической отраслей и представили своё понимание концепции умного управления городской инфраструктурой.

Реализацию современной платформы «интеллектуальной энергетики» на конкретных примерах, которые активно реализуются в филиале «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», представил начальник отдела технологического развития, инноваций, энергоснабжения и повышения энергетической эффективности Андрей Петрищев. Он рассказал об открытии первой в городе Кемерово заправки для электромобилей и ближайших перспективах развития электрозарядной инфраструктуры в Кузбассе. В течение года энергетики планируют расширить сеть ЭЗС в областном центре.

Большой интерес у присутствующих вызвала концепция «Цифрового РЭСа», которую филиал «Кузбассэнерго – РЭС» реализуют в Топкинском районе, а также система интеграции в единую платформу SCADO коммуникационных ресурсов компании.

Как отметил заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, фундаментальным принципом «умного города» является внедрение информационных и передовых технологий в городскую среду. Ожидается, что такой подход позволит усовершенствовать систему управления и взаимодействия государства с обществом, повысит качество и эффективность работы городских служб, сбалансирует экономию энергоресурсов, а в целом качественно изменит жизнь населения.

«Преимущества «умного города» нацелены, в первую очередь, на население, на улучшение его условий жизни, - считает заместитель главы города Кемерово по экономическим вопросам Татьяна Ананьина. - Поэтому идея должна поддерживаться гражданами. Жители могут повышать прозрачность процессов, расширять возможности в управлении через системы электронного правительства, высказывать и инициировать собственные идеи в этом направлении».

О внедрении цифровой экономики и интеллектуальной энергетики рассказали представители ГК «БОЛИД», преподаватели института проектирования энергетических систем г. Новосибирска. Директор института энергетики КузГТУ Ирина Семыкина познакомила участников с решениями в области внедрения технологии Smart City.

В завершение участники круглого стола пришли к выводу, что, несмотря на имеющиеся сложности, в Кузбассе возможна поэтапная реализация проекта «Умного города», которую можно претворить в жизнь благодаря консолидации совместных усилий в открытом диалоге всех задействованных сторон – населения, ученых, представителей крупных компаний и государства.