Энергетики пресекли энерговоровство на кемеровском рынке

В Кемеровской области суд предписал недобросовестному потребителю возместить 10,2 млн рублей за незаконное использование электроэнергии. Недобросовестным потребителем оказался один из крупных рынков областного центра.

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» при дистанционном мониторинге энергопотребления обнаружили несанкционированное вмешательство в прибор учета, установленный в электроустановке ООО «Колос». Энергетики тут же организовали выездную проверку, в результате которой факт срыва магнитной пломбы и изменения схемы в целях экономии полностью подтвердился. Проведенная экспертиза также показала, что со счетчиком проводили манипуляции для занижения показаний.

Но сэкономить руководству рынка не удалось. Составленный работниками филиала акт стал основанием для того, чтобы энергосбытовая компания обратилась в суд за возмещением ущерба. При этом сумма задолженности по акту составила 10,2 миллионов рублей.

- К сожалению, мы довольно часто сталкиваемся с такими фактами энерговоровства. Желание сэкономить толкает потребителей на противоправные действия. Но у энергетиков достаточно инструментов, чтобы вывести на чистую воду даже самых хитроумных и изобретательных любителей наживы. При этом методика расчета похищенных киловатт при выявлении такого факта достаточно суровая. В данном случае, потребителю придется единовременно заплатить сумму, которой ему бы хватило на оплату законного потребления на десятки лет! К слову, нарушители также привлекаются к уголовной или административной ответственности, - отмечает начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Роман Ровенский.

Энергетики не устают напоминать, что от действий энерговоров страдают добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Из-за неучтенного потребления происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев. Специалисты компании «Россети Сибирь» проводят системную работу по борьбе с энерговорами, модернизируют систему учета, чтобы обеспечить надежное и качественное электроснабжение своих потребителей. Обо всех случаях энерговоровства можно сообщить по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-1000-380 (конфиденциальность гарантируется).