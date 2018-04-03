Комментарии

Руководство «Кузбассэнерго – РЭС» организует встречи с жителями и представителями администраций районов и сельских территорий. Энергетики считают, что открытый диалог поможет повысить доступность энергетической инфраструктуры.

Основной темой для диалога стало технологическое подключение к электрическим сетям. Участникам подробно рассказали об алгоритме действий потенциальных потребителей для осуществления процедуры и всех возможных каналах взаимодействия компании с клиентами, в том числе, о личном кабинете и интернет-приемной на сайте МРСК Сибири, об услуге личного администратора «Энергоадвокат».

- Администрация поселения – это первое «окно», куда попадает наш потенциальный клиент при оформлении земельного участка. Для нас очень важно, чтобы специалисты там смогли вооружить жителей необходимой информацией и сориентировать их по дальнейшим действиям, - рассказывает и. о. заместителя директора по реализации и развитию услуг Роман Ровенский.

Участников особо заинтересовала дополнительная услуга «присоединение под ключ», в рамках которой энергетики реализуют весь комплекс необходимых для подключения мероприятий со стороны потребителя, включая покупку оборудования, материалов и собственно монтаж.

По словам Романа Ровенского, в этом году в Кемеровском районе энергетики планируют «обвязать» автоматизированной системой учета около 90% всех своих потребителей. Счетчик при этом монтируется на опоре, совершенно бесплатно для жителей. В связи с этим у участников возник вопрос о синхронизации планов энергетиков и подключения новых абонентов. Это позволило бы снизить расходы по подключению для них.

Открытый диалог стал возможностью получить обратную связь от жителей. Как отметил представитель сельской администрации п. Звездный Сергей Крылов, качество электроснабжения в населенных пунктах стало значительно лучше после реконструкции сетей и замены старого провода на СИП (самонесущий изолированный). «Жители теперь не жалуются, мы это отмечаем, за это спасибо», - сказал он.

Энергетики планируют продолжать встречаться со всеми группами потребителей по всей территории присутствия «Кузбассэнерго – РЭС». Для тех, кто не может лично поучаствовать, периодически организовываются телефонные линии. Получить дополнительную информацию по всем вопросам электроснабжения можно по телефону контакт-центра 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).