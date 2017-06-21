Энергетики призывают экономить по правилам

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго-РЭС» пресекли хищение электроэнергии в селе Сосновка Новокузнецкого района. Хозяйке частного дома придётся заплатить штраф по акту бездоговорного потребления электроэнергии больше 100 тысяч рублей. Правильно говорят, скупой платит дважды и сожалеет о содеянном. Куда легче вовремя заключить договор с энергосетевой компанией, чем потом по собственной глупости вгонять себя в финансовую яму.

Во время рейда по выявлению случаев незаконного использования электроэнергии сотрудники Осинниковского района электрических сетей заметили в доме по ул. Луговой самовольное подключение к электрическим сетям. Недобросовестный энергопотребитель подключилась к сети, проигнорировав необходимость заключения договора с энергосетевой компанией. Весьма состоятельная хозяйка большого коттеджа решила схитрить и была уверена, что выйдет сухой из воды. Но, как это часто происходит, удача подвела энерговора, а ложная надежда обернулась реальной суммой в акте бездоговорного потребления электроэнергии – 136 тысяч рублей. Кроме этого, по данному факту хищения энергетики уже обратились в полицию. И «экономной хозяйке» пришлось дополнительно заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

- Как показывает практика, выгода от энерговоровства оказывается для недобросовестного потребителя весьма сомнительной, - говорит начальник управления развития и реализации услуг Южных электрических сетей «Кузбассэнерго – РЭС» Любовь Лоскач. - Прежде чем самовольно подключаться, хитрить с проводкой или прибором учета, потребитель должен вспомнить простую истину: по счетчику он заплатит в разы меньше, чем по акту. Кроме того, раз и навсегда испортит себе репутацию. Таких потребителей энергетики берут на особый контроль. Ведь несанкционированная нагрузка на сеть может привести к пожарам и даже гибели людей.

С начала года сотрудники «Кузбассэнерго – РЭС» выявили 125 случаев бездоговорного потребления электроэнергии. По составленным актам виновным в хищении придется заплатить более 5,2 млн рублей.

Для тех, кто не желает мириться с энерговоровством, в ПАО «МРСК Сибири» работает телефон «горячей линии». Если вы стали свидетелем фактов хищения электроэнергии, несанкционированного вмешательства в работу энергооборудования, сообщите об этом по телефону горячей линии 8-800-1000-380 (звонки бесплатные с любых телефонов, конфиденциальность гарантирована).