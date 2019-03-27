Энергетики призывают потребителей ответственно относиться к процедуре технологического подключения к сетям

Специалисты филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (входит в группу компаний «Россети») в 2018 году подключили к электроснабжению более 3 тысяч новых потребителей электроэнергии, выполнив все свои обязательства по технологическому присоединению. На сегодня в филиале нет ни одного просроченного договора со стороны энергетиков.

Общая мощность объектов, присоединенных к электрическим сетям «Кузбассэнерго – РЭС» в 2018 году составила 152 мегаватт (МВт), что сравнимо с энергопотреблением трех крупных металлургических предприятий. Из общего количества подключенных к электричеству заявителей 2564 – это новые абоненты. Подавляющее большинство из них (95 %) – льготники (с мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт), подключающиеся по тарифу 550 рублей.В основном это бытовые абоненты, владельцы индивидуальных жилых домов и дачных участков.

Кроме того, по итогам года энергетики подключили к электричеству 70 объектов с заявленной мощностью от 15 до 150 киловатт. В их числе предприятия АПК, многоквартирные дома, котельные, медицинские учреждения, дома отдыха и сельские клубы.

«Электросетевая инфраструктура – это основа для развития как предприятия, так и обычного домовладения. Наша задача – сделать процедуру подключения понятной и удобной. Именно для этого мы используем разные формы коммуникации с нашими клиентами, расширяя способы связи и оптимизируя процедуру», – считает исполняющий обязанности заместителя директора по реализации и развитию услуг «Кузбассэнерго – РЭС» Роман Ровенский.

При этом энергетики отмечают, что процедура технологического присоединения кроме обязательств со стороны электросетевой компании включает в себя выполнение условий и со стороны заявителя. Для бытовых потребителей это, как правило, требования по монтажу прибора учета электроэнергии, автоматического выключателя согласно заявленной мощности, приобретению вводного кабеля или самонесущего изолированного провода для подключения от границы балансовой принадлежности до ввода в здание. Только после выполнения условий договора в полном объеме и уведомлении об этом сетевой компании осуществляется присоединение к электросетям.

К сожалению, сегодня в филиале «Кузбассэнерго – РЭС» порядка 2 тысяч договоров с невыполненными обязательствами со стороны заявителей на общую мощность более 500 Мвт.

«Мы уже сейчас готовы присоединить этих заявителей, потому что выполнили свои обязательства по договору, создав условия для подключения. Но когда противоположная сторона по разным причинам затягивает процесс или бездействует, то должна понимать, что таким образом лишает новых заявителей возможности подключиться к электросетям. Отдав всю мощность в какой-то точке присоединения, электросетевая компания прорабатывает другие схемы подключений, вкладывает значительные средства в строительство энергообъектов, чтобы обеспечить нужды новых потребителей. Чтобы сетевая инфраструктура была эффективной, нам нужен ответственный потребитель», - отмечает Роман Ровенский.

Всем заявителям по данным договорам энергетики направят письма с предложением выполнить свою часть соглашения или, трезво оценив свои возможности, пойти на расторжение договора. Это позволит исключить затратное новое строительство электросетевой инфраструктуры, спланировать оптимальную загрузку подстанций, снизить нагрузку на тариф.

Напоминаем, что для удобства клиентов в МРСК Сибири действуют очные и заочные формы обслуживания. На сайте компании в разделе «Личный кабинет» реализована услуга интерактивного обслуживания. В компании регулярно проводятся прямые телефонные линии и встречи со всеми группами потребителей по самому широкому спектру вопросов.

Очно кузбассовцы могут обращаться в Центры обслуживания (г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37-а, г. Новокузнецк, проспект Строителей, 43, п. Инской, ул. Фасадная, 35) и также получить консультацию по вопросам, касающимся электроснабжения, техприсоединения, необходимых документов. Кроме того, в компании круглосуточно действует «горячая линия» 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).