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Энергетики «Россети Сибирь» консолидируют электросетевое хозяйство в Кемеровском муниципальном округе

Кузбасский филиал «Россети Сибирь» приобрел 22 энергообъекта, в Кемеровском муниципальном округе. Теперь энергетики смогут улучшить качество электроснабжения сельских жителей и дачников в восьми населенных пунктах.

Передача энергообъектов состоялась по итогам проведения торгов. Прежний собственник  – МУП Управление капитального строительства не имел возможности обеспечить их должное техническое обслуживание.

«Изношенные сети других собственнM Sиков создают массу проблем. Именно они становятся причиной отключений и наших потребителей, ведут к снижению качества электроснабжения и росту потерь электроэнергии. Проводить работы на чужих сетях мы не можем, поэтому с готовностью принимаем на баланс энергообъекты, которые числятся у организаций и частных лиц, не имеющих возможности самостоятельно их поддерживать в рабочем состоянии. Теперь мы на законных основаниях сможем организовать их обслуживание и реконструкцию, чтобы жителям было комфортнее», – отметил директор филиала «Россети Сибирь» –  «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов.

В числе присоединенных энергообъектов – восемь трансформаторных подстанций, общей мощностью  1,48 мегавольтампер (МВА) и 14 линий электропередачи напряжением 6-0,4 киловольт. Общая протяженность сетей – более 50 километров.

Объекты располагаются в населенных пунктах Звездный, Сосновка-2, Вотиновка, Успенка, Верхотомское, Березово, Металлплощадка. Также энергетики приняли на баланс сети СНТ «Энергия» в деревне Журавлево.  Стоимость объектов по договору составила 3 млн рублей.

Сейчас специалисты филиала проводят проектно-изыскательские работы,  чтобы уже в следующем году привести эти сети в должное состояние.

Это первая сделка по консолидации в этом году. В 2020 году филиал «Кузбассэнерго – РЭС» принял по договорам дарения с физическими лицами и СНТ около 40 км линий электропередачи и трансформаторные подстанции общей мощностью  2,3 МВА.

Экономика
kuzbassnews.ru
28/05/2021
Экономика

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