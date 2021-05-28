Энергетики «Россети Сибирь» консолидируют электросетевое хозяйство в Кемеровском муниципальном округе

Кузбасский филиал «Россети Сибирь» приобрел 22 энергообъекта, в Кемеровском муниципальном округе. Теперь энергетики смогут улучшить качество электроснабжения сельских жителей и дачников в восьми населенных пунктах.

Передача энергообъектов состоялась по итогам проведения торгов. Прежний собственник – МУП Управление капитального строительства не имел возможности обеспечить их должное техническое обслуживание.

«Изношенные сети других собственнM Sиков создают массу проблем. Именно они становятся причиной отключений и наших потребителей, ведут к снижению качества электроснабжения и росту потерь электроэнергии. Проводить работы на чужих сетях мы не можем, поэтому с готовностью принимаем на баланс энергообъекты, которые числятся у организаций и частных лиц, не имеющих возможности самостоятельно их поддерживать в рабочем состоянии. Теперь мы на законных основаниях сможем организовать их обслуживание и реконструкцию, чтобы жителям было комфортнее», – отметил директор филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов.

В числе присоединенных энергообъектов – восемь трансформаторных подстанций, общей мощностью 1,48 мегавольтампер (МВА) и 14 линий электропередачи напряжением 6-0,4 киловольт. Общая протяженность сетей – более 50 километров.

Объекты располагаются в населенных пунктах Звездный, Сосновка-2, Вотиновка, Успенка, Верхотомское, Березово, Металлплощадка. Также энергетики приняли на баланс сети СНТ «Энергия» в деревне Журавлево. Стоимость объектов по договору составила 3 млн рублей.

Сейчас специалисты филиала проводят проектно-изыскательские работы, чтобы уже в следующем году привести эти сети в должное состояние.

Это первая сделка по консолидации в этом году. В 2020 году филиал «Кузбассэнерго – РЭС» принял по договорам дарения с физическими лицами и СНТ около 40 км линий электропередачи и трансформаторные подстанции общей мощностью 2,3 МВА.