Энергетики Россети Сибирь обсудили перспективы применения «беспилотников»

В Новокузнецке состоялось заседание научно-технического совета компании «Россети Сибирь» по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Кроме технических руководителей компании в нем приняли участие представители ведущих производителей систем и разработчиков программного обеспечения.

В рамках совещания главные инженеры всех филиалов компании рассказали об опыте применения новых технологий при обследовании линий электропередачи (ЛЭП) с учетом особенностей обслуживаемых территорий. Участникам представили итоги пилотного проекта по использованию БЛА самолетного типа в Кузбасском филиале «Россети Сибирь», который был реализован в 2018 году. Особое внимание уделили вопросу обработки полученных данных. Также были затронуты правовые аспекты применения летательных аппаратов.

«Мы абсолютно уверены в том, что использование БЛА – это часть нового подхода в электросетевом комплексе, цель которого улучшить ключевые показатели надежности электроснабжения и оптимизировать затраты. Наша задача сегодня – унифицировать подходы в применении самого оборудования и программного обеспечения, чтобы максимально повысить эффективность этих технологий при эксплуатации ЛЭП», - отметил главный инженер Россети Сибирь Игорь Сорокин.

На сегодняшний день с помощью БЛА возможно выполнить достаточно много: они снабжены фото и видеокамерами высокого разрешения, тепловизорами, 3D-сканерами, ультрафиолетовыми камерами и т.д. Поэтому беспилотный комплекс в соответствии с сформированным заранее полетным заданием может в автоматическом режиме, при минимальном участии оператора, решать массу задач при эксплуатации ЛЭП.

Опыт использования БЛА в компании показывает целесообразность и экономическую эффективность (до 30 %) при верховых осмотрах, проверке состояния трасс, диагностике состояния изоляции, тепловизионном контроле провода и линейной арматуры. Использование дронов может быть востребовано в том числе для поиска мест повреждений при аварийных ситуациях на ВЛ.

Производители поделились своими новыми разработками в области беспилотных технологий. В частности, представители ГК «Геоскан» предложили участникам совещания рассмотреть возможность применения эксклюзивного борта в комплексе с программным обеспечением и обучением пилотов.

«В ближайшие годы, в том числе с внедрением цифровых технологий, БЛА станут одним из основных инструментов контроля технического состояния линий электропередачи. Мы сегодня обобщаем полученный опыт и будем его тиражировать. При этом уже сейчас необходимо готовить кадры с новыми компетенциями, в том числе внедрять в процесс обучения студентов профильных специальностей основы пилотирования и анализа информации», - подытожил главный инженер энергокомпании «Россети Сибирь» Игорь Сорокин.