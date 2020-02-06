Энергетики Россети Сибирь в разы повысили надёжность электроснабжения в отдаленных территориях Мариинского района
Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» провели масштабную реконструкцию линии 10 кВ в труднодоступной местности Мариинского района. Энергетики заменили 38 километров провода, а также выполнили монтаж траверс и изоляторов на опорах.
При строительстве энергетики использовали современный самонесущий изолированный провод, который снижает эксплуатационные расходы в сети до 80 %.
Реконструкция линии 10 кВ серьезно повысит надежность электроснабжения жителей четырех деревень: Тундинка, Столяровка, Куркули и Пихтовка с населением порядка 500 человек, а также обеспечит бесперебойное электроснабжение объектов ЖКХ Мариинского района. Комплекс мероприятий, нацеленный на повышение надежности электроснабжения потребителей, электросетевая компания проводит ежегодно в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Кузбасского филиала «Россети Сибирь».
«Электрические сети деревень Мариинского района, расположенные в таежной местности с повышенной влажностью и сложными климатическими условиями, физически износились, - рассказывает начальник Мариинского района электрических сетей Сергей Цегельников. – Было принято решение о комплексной реконструкции фидера 10 киловольт. Протяженность линии довольно большая - около 40 километров. Учитывая труднопроходимую местность, расчистку дороги от обильного снега и декабрьско-январские перепады температур, энергетики справились с работой в рекордно короткие сроки. Проведенная реконструкция повысит надежность электроснабжения жителей отдаленных деревень не только в зимний период, но и в пиковые нагрузки сети летом».
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс ввел ряд ограничений из-за роста заболеваемости...
|
На одном из кузбасских заводов взорвалась печь. Момент, когда это случилось, очевидцы сняли на...
|
Сегодня, 6 февраля, в суды кузбасса вновь поступили сигналы о минировании. По информации источника...
|
5 февраля в Новокузнецке прошло выездное заседание правительства Кузбасса под председательством...