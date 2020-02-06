Энергетики Россети Сибирь в разы повысили надёжность электроснабжения в отдаленных территориях Мариинского района

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» провели масштабную реконструкцию линии 10 кВ в труднодоступной местности Мариинского района. Энергетики заменили 38 километров провода, а также выполнили монтаж траверс и изоляторов на опорах.

При строительстве энергетики использовали современный самонесущий изолированный провод, который снижает эксплуатационные расходы в сети до 80 %.

Реконструкция линии 10 кВ серьезно повысит надежность электроснабжения жителей четырех деревень: Тундинка, Столяровка, Куркули и Пихтовка с населением порядка 500 человек, а также обеспечит бесперебойное электроснабжение объектов ЖКХ Мариинского района. Комплекс мероприятий, нацеленный на повышение надежности электроснабжения потребителей, электросетевая компания проводит ежегодно в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Кузбасского филиала «Россети Сибирь».

«Электрические сети деревень Мариинского района, расположенные в таежной местности с повышенной влажностью и сложными климатическими условиями, физически износились, - рассказывает начальник Мариинского района электрических сетей Сергей Цегельников. – Было принято решение о комплексной реконструкции фидера 10 киловольт. Протяженность линии довольно большая - около 40 километров. Учитывая труднопроходимую местность, расчистку дороги от обильного снега и декабрьско-январские перепады температур, энергетики справились с работой в рекордно короткие сроки. Проведенная реконструкция повысит надежность электроснабжения жителей отдаленных деревень не только в зимний период, но и в пиковые нагрузки сети летом».