Энергетики успешно устранили последствия аварии на сетях в Промышленновском районе

Прохождение циклона с выпадением снега, ледяной дождь и шквалистый ветер – экстремальные погодные условия стали причиной падения опор линий электропередачи и обрывов проводов. Без света оказались три населенных пункта в Промышленновском районе: социально значимые объекты и свыше тысячи жителей. Таков был замысел учений, в ходе которых специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» должны были в кратчайшие сроки устранить повреждения и вернуть свет землякам.

Сразу же после получения сигнала бригады «Кузбассэнерго – РЭС» выдвинулись на осмотр подстанций и «аварийно отключенных» линий электропередачи общей протяженностью 30 км. Параллельно начались работы по подключению четырех дизель-генераторных установок для обеспечения электроснабжения скважины и детских садов.

Все действия энергетиков проводились в реальных условиях. Цель подобных учений перед началом осенне-зимнего периода – еще раз проверить последовательность действий сотрудников, отработать взаимодействие с муниципальными властями и другими сетевыми компаниями.

Всего в «ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий» принимали участие пять бригад в количестве 18 человек и восемь единиц техники. Специалисты установили три новых опоры с монтажом провода, устранили последствия «падения веток и деревьев». Аварийно-восстановительные работы были завершены в установленные сроки и в полном объеме. Также задачей учений стал четкий контроль перемещений и действий персонала, оперативный обмен информацией, информирование населения о ходе восстановительных работ.

- Дополнительная проработка регламентов взаимодействия между энергетиками и всеми заинтересованными службами, проверка возможностей использования резервных источников электроснабжения в преддверии приближающихся холодов – абсолютно необходимая мера. Для нашего района экстремальные погодные условия, которые могут привести к нарушениям в сетях, очень характерны. Здесь очень важно действовать всем слаженно и не терять драгоценные минуты. Именно этого результата мы вместе с энергетиками добиваемся, – отметил глава Промышленновского района Денис Ильин.

В течение месяца подобные учения пройдут во всех районах электрических сетей «Кузбассэнерго – РЭС». Их результаты тщательно анализируются, чтобы своевременно принять меры, которые позволят повысить надежность функционирования электросетевого комплекса региона.