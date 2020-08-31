Энергетики устанавливают инновационное оборудование в селах Кузбасса

Специалисты кузбасского филиала Россети Сибирь в рамках программы инновационного развития устанавливают реклоузеры на линиях электропередачи) в 13 муниципалитетах Кузбасса. Современное оборудование повысит надежность и качество электроснабжения двух десятков населённых пунктов с населением свыше 20 тысяч человек.

Энергетики уже смонтировали девять реклоузеров в Новостройке, Старочервове и Осиновке (Кемеровский муниципальный округ), деревне Азаново (Ижморский муниципальный округ), деревнях Дунай-Ключ и Задубровка Беловского округа, селе Чусовитино Ленинск-Кузнецкого округа и Шевелях в Крапивинском округе. Это повысит надежность электроснабжения 6,5 тысяч сельских жителей и социально значимых объектов в этих территориях. До начала холодов специалистам предстоит установить еще 15 «умных» устройств на опорах ЛЭП в одиннадцати муниципалитетах. На эти мероприятия и сопутствующую реконструкцию участков линий электропередачи энергетики направят 62 млн рублей.

Компактные устройства устанавливаются на протяженных линиях и линиях с ответвлениями. Их главная задача – в случае нарушения в сети отключить повреждённую часть, оставив основную под напряжением, а потребителей со светом. Энергетики при этом значительно повышают оперативность реагирования за счет сокращения времени на осмотр ЛЭП и локализацию нарушения.

Еще одна задача, которая решается с помощью этого современного оборудования – это обеспечение резервирования сети. Так, коммутационный аппарат может «закольцевать» две линии электропередачи, подключенные к разным подстанциям. Если происходит отключение на одной из подстанций, реклоузер автоматически включается и переводит питание с одного источника на другой. Тем самым достигается повышение надежности электроснабжения потребителей.

До конца года кузбасские энергетики доведут общее количество «умных» устройств на ЛЭП до 274, а к 2023 году их будет уже 305 штук. Это даст возможность сформировать единую цифровую интеграционную платформу для управления электрическими сетями «Кузбассэнерго – РЭС».