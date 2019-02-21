Энергетики в поисках подключений… Мимо счётчика и без договора

Сотрудники кузбасского филиала «МРСК Сибири» провели плановый рейд по выявлению фактов хищения в Топкинском районе, где в начале года были зафиксированы наибольшие потери электроэнергии. Чтобы вернуть потерянные киловатты добропорядочным потребителям и вывести на чистую воду энерговоров, энергетики проводят регулярные инструментальные поверки счетчиков в самых отдаленных поселках Кузбасса. Для человека, далекого от «светлой» профессии, эта миссия невыполнима, для энергетиков – обычная работа, с которой они прекрасно справляются.

Рейд по выявлению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии – это настоящий «квест» для сотрудников МРСК Сибири, реалии которого в буквальном смысле начинаются уже в пути. На рабочей машине - УАЗе 2206, или как в простонародье ее называют "буханка", энергетикам предстоит преодолеть по бездорожью больше 70 километров. Начальник участка транспорта электроэнергии Топкинского РЭС Жанна Пономарёва к таким «путешествиям» давно привыкла и с удовольствием меняет «кабинетную работу» на живое общение с потребителем.

«Рейды для меня – глоток свежего воздуха, новые эмоции и энергетический заряд, которым я умудряюсь поделиться и с семьёй, и с коллегами, - рассказывает энергетик. – Приходится общаться с разными людьми, не все они с пониманием относятся к моей работе: могут и с топором навстречу выйти, и собаку с привязи отпустить. Поэтому каждый второй энергетик должен быть еще и психологом. Поговорить с потребителем по душам, вызвать чувство вины, а не чувство агрессии, если тот пользуется электроэнергией незаконно. В голосе – только уверенность и настойчивость. Иначе вас даже на порог не пустят».

Провести один рабочий день с профессионалом в «полевых условиях» - то еще испытание. Терпению и опыту общения с «разношерстным потребителем» учится у своего наставника молодой специалист кузбасского филиала МРСК Сибири инженер службы балансов и анализа потерь Лада Гончар. Ее задача – фиксировать снятые показания приборов учета в акте и заполнять документацию.

«Самый лучший способ пресечь попытки энерговампиров — правильный учет, установка интеллектуальных счетчиков на границе территории потребителей, куда энергетики имеют доступ, - поясняет Лада. - Такие «умные» приборы учета можно проверить, не беспокоя хозяев дома. А если потребитель решится на воровство электроэнергии, прибор тут же покажет небаланс».

Специалисты МРСК Сибири назубок знают все современные способы и ноу-хау, которые помогают нечистым на руку кузбассовцам похищать киловатты. Удочку, наброшенную на линию электропередачи, могут за километр разглядеть. Мимо счетчика со следами механического воздействия и клеем на пломбе энергетики тоже не пройдут. Если увидели что-то подозрительное, своё мини-расследование начинают прямо на месте.

Магниты и любые другие устройства, позволяющие внешне воздействовать на счетчики, — энергетики знают лучше самого хитрого из энерговампиров, а несуразные сказки, которые им рассказывают потребители, энергетики с удовольствием рассказывают коллегам во время долгого пути до очередного населенного пункта.

В Шишино, например, мужчина весьма «креативно» объяснил свой «вынужденный» наброс на линию электропередачи: «Сделал «удочку» и набросил ее на сеть, чтобы зарядить «нофелет» и поговорить с женой, которая уехала в другой город».

В деревне Усть-Сосново того же Топкинского района хозяйка большого подворья пустила мимо счетчика «левый провод» и тоже из благих намерений – чтобы в стайке установить электрический обогреватель и согреть новорождённого телёнка.

Не удивительно, что после таких «душещипательных рассказов» энергетики исследуют вдоль и поперек дом и все прилегающие к нему постройки: забираются на чердаки, крыши, исследуют сараи, проверяют наличие скрытой проводки в самых недоступных местах. Одним словом, лёгких путей не ищут.

Жанна Пономарёва с лёгкостью акробата забирается по лестнице, одной рукой, придерживая планшет, а второй «жонглирует» фонариком, чтобы разглядеть и сфотографировать под балконом в обшивке дома скрытый провод, который питает «бесплатной энергией» электрокотёл.

«У меня есть любимая работа, и я безумно горжусь этим, - рассуждает энергетик. - Семья у меня большая: муж и пять детей. «Мамонта» домой вместе с интересными историями приношу я. А глава семейства сейчас как бывший сотрудник МВД ушёл по выслуге лет на пенсию и занимается детьми. В нашей семье «небаланса энергии» просто быть не может. Его я обычно ищу на работе среди нерадивых потребителей, которых по долгу службы учу с умом использовать и экономить электроэнергию».

За один рейд, проведенный в Топкинском районе, сотрудники МРСК Сибири сняли 153 показания приборов учета, составили три акта безучетного потребления электроэнергии, проверили 10 ранее отключенных абонентов.