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Энергетики за полтора года планируют оснастить «умными» счетчиками половину Сибири

Общее число интеллектуальных приборов учета на всей территории присутствия энергокомпании уже достигло 600 тысяч, это 32 % от всего числа точек учета. Компания «Россети Сибирь» планирует в 2021 году увеличить число потребителей, оснащенных «умными» счетчиками, до 50 %.

Кузбасский филиал Россети Сибирь – лидер в этом направлении. Уже сейчас, по итогам 2019 года в зоне ответственности компании в Кузбассе интеллектуальной системой учета охвачены 60 % потребителей. И работа по модернизации учета электроэнергии в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация сетей 2030» продолжится.

В 2019 году в целом по Сибири специалисты компании  установили 119 тысяч «умных» счетчиков электроэнергии.

Установка интеллектуальных счетчиков дает возможность не только повысить качество и точность учета, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивая интеллектуальное управление энергопотреблением. Сэкономленные при этом средства направляются на дальнейшую автоматизацию и полное исключение коммерческих потерь электроэнергии.

До 2021 года включительно компания планирует направить на автоматизацию учета потребителей в Сибири более 3,5 млрд рублей. Реализация таких масштабных инвестиций позволит оснастить «умными» счетчиками 50 % потребителей.

«Чтобы аккумулировать и обрабатывать всю необходимую информацию и делать определенные аналитические выводы, понадобится Big Data («большие данные», концепция сбора, хранения, обработки и использования всевозможных данных, - ред.). Как и во всякой цифровой системе, в энергетике необходимы элементы искусственного интеллекта. Но в целом "умные" счетчики вполне позволяют нам это делать», - прокомментировал генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Напомним, интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются абсолютно бесплатно. С помощью дистанционного пульта потребители смогут самостоятельно снимать показания в любое время, а специалисты – осуществлять автоматический сбор показаний всех «умных» счетчиков в единый момент времени. Интеллектуальные приборы позволяют потребителям перейти на многотарифный учёт и сэкономить на оплате за электричество, а также помогут защитить электрооборудование от внешних воздействий.

Общество
kuzbassnews.ru
14/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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