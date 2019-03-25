Энергетики «запустили» спортивную весну в Кузбассе

Специалисты филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» (входит в группу компаний «Россети») провели матч по волейболу среди пяти команд энергетиков. Турнир состоялся в спортивно-развлекательном комплексе «Арена». Спортсмены-электросетевики съехались со всех уголков Кузбасса, чтобы в зрелищной игре определить лучших волейболистов и команду-победителя.

За первенство боролись пять команд филиала, сформированные по территориям (Аппарат управления, Северо-Восточные, Центральные и Южные электрические сети), а также команда новичков КИТАСУ (производственное отделение корпоративных и технологических автоматизированных систем управления). Свои 220 вольт эмоций в дружеские соревнования добавили будущие энергетики - студенты старших курсов КузГТУ.

Открыл турнир заместитель генерального директора – директор филиала Борис Берлин, который пожелал спортсменам удачи, энергичной игры и зрелищной победы.

Не пряча «десерт» на потом, организаторы объявляют о начале матча: на спортивную арену приглашаются победители прошлых сезонов (команда Северо-восточных электрических сетей), а в качестве той самой «изюминки» программы – молодые спортсмены Кузбасского государственного технического университета.

Динамичный дриблинг и стремительная подача, скрип кроссовок и адреналин первого забитого мяча – энергичному старту спортсменов запросто могут позавидовать чемпионы. Играют профессионалы, по-другому и не скажешь. Уже в первую минуту студенты открыли счет, заняв лидирующие позиции и в защите, и в подаче мяча. Первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды КузГТУ, чего и следовало ожидать, ведь ребята – спортсмены с большим стажем и огромным опытом масштабных соревнований. Этого у них не отнять

Виталий Бураков с детства кидает мяч через волейбольную сетку. При выборе трудового пути, в приоритете была та компания, где есть возможность продолжить заниматься любимым видом спорта. Сейчас он учится в институте энергетики КузГТУ, а профессиональный опыт нарабатывает в филиале «Кузбассэнерго – РЭС», ежегодно проходя учебную практику в крупнейшей энергосетевой компании Сибири.

«Первые впечатления от компании – незабываемые, - рассказывает будущий энергетик Виталий. - В планах на будущее – занять здесь вакантную должность. Дружеский турнир, как раз, – отличный способ познакомиться с коллективом поближе. Не исключено, что сегодняшние спортсмены – энергетики, завтра станут для нас главными наставниками в профессии».

Волейбол довольно динамичный вид спорта. Здесь, отвернувшись на секунду, не успеваешь заметить, как счёт трижды изменился. Хотя встречаются и длительные розыгрыши с невероятными «камбэками», когда волейболисты держат интригу до последнего свистка. Так и получилось в борьбе за третье место, в которой соревновались «новички» из КИТАСУ и команда Аппарата управления.

«У наших волейболистов – «дебют» на спортивном поле, не удивительно, что игра оказалась очень волнительной, - делится своими эмоциями ведущий инженер отдела эксплуатации оборудования Анастасия Козлова. - Мы готовились как морально, так и физически, несколько раз в неделю ходили с коллегами на двухчасовые тренировки. В принципе, игра удалась. С трудом, но удалась. Некоторые моменты не получались из-за волнения. Приём мяча сегодня не очень. Единственное, что атаковали хорошо, и за счёт этого «взяли» четвертое место. Я уверена, что в следующих соревнованиях отвоюем серебро!».

В результате, кубок победителя гордо подняли над головой работники ПО СВЭС, второй стала команда ЦЭС, а бронзу в ожесточенной борьбе с ПО КИТАСУ буквально вырвали из рук соперников сотрудники Аппарата управления.

Кстати, времени на передышку у спортсменов остается мало. В апреле в филиале «Кузбассэнерго – РЭС» стартуют командные игры по баскетболу. Правильно говорят, - спорт – это вечная гонка за первенство.

Чтобы зажигать огни больших городов, нужна энергия, которую сотрудники филиала черпают в регулярных тренировках и зрелищных соревнованиях.