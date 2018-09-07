Энергетики завершают подготовку электросетей Кемеровского района к зиме

В рамках подготовки к предстоящим холодам специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» на 90% выполнили план по ремонту электросетевого оборудования в населенных пунктах Кемеровского района. В рамках годовой программы на текущий и капитальный ремонт линий электропередачи (ЛЭП) и подстанций энергетики направляют 30 млн рублей.

Уже расчищено 16,5 (97%) гектаров трассы линий электропередачи. Кроме того, в процессе осмотров энергетики выявили и убрали 400 угрожающих проводам деревьев. Эти работы необходимы для минимизации рисков отключений электричества из-за схлестывания при ветре и непогоде.

В части обновления ЛЭП специалисты Кемеровского района электрических сетей смонтировали 40 км самонесущего изолированного провода и установили 304 железобетонных опоры, заменили 365 вводов к домам жителей.

Также для повышения надежности энергетики заменили 21 трансформаторную подстанцию в селах района и дополнительно установили 5 новых специальных выключателей – реклоузеров на линиях электропередачи. С их помощью можно более оперативно выявлять и отключать поврежденный отрезок сети и автоматически включать энергоснабжение по резервной линии. Внедрение реклоузеров сокращает время, когда люди остаются без электричества в результате нештатных ситуаций.

- Энергетики провели большую работу. Безусловно, полностью решить проблему износа сетей не удалось, но уже этой зимой жители 21 населенного пункта района смогут оценить результаты труда специалистов и почувствуют изменение качества и уровня надежности поставляемой электроэнергии, - отметил глава Кемеровского района Алексей Фомин.