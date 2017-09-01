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Энергичная подзарядка от гостеприимных кузбассовцев

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго-РЭС» зарядили электромобиль участника благотворительного автопробега «MongolRally» Криса Рамси, предоставив ему устройство трехфазного питания и больше 30 кВт-ч в Мариинском РЭС.

Позади сотни миль экстремального маршрута, новигационные блуждания по бездорожью и знакомства с местными достопримечательностями. Участника благотворительного ралли Криса Рамси, который впервые так близко познакомился с необъятными просторами Сибири и местными жителями, буквально переполняют эмоции: «Если было бы можно «заправить» автомобиль хорошим настроением и яркими впечатлениями, которые мы получаем в пути, мы бы давно приблизились к старту».

Электромобиль, на котором Крис преодолел уже больше пяти тысяч миль, – машина «с характером». Под капотом у четырехколесного «лондонского денди» (именно такое название дали чудо-машине кузбасские энергетики) вместо привычных 122 лошадиных сил 220 кВ мощности. Электромобиль Криса нуждается в частой подзарядке, ближайший источник питания водитель эко-машины должен искать через каждые 150-160 км.

Чтобы Крис не сбился с заявленного маршрута и вовремя получил необходимые киловольты, на трассе участника благотворительного ралли встретили энергетики Мариинского РЭС.

«Электромобиль Криса Рамси мы заряжали на базе РЭС, подключив его с помощью обычной штепсельной розетки к сети 022 кВ - поясняет начальник Мариинского РЭС Сергей Гаращенко. – В течение 3 часов аккумуляторная батарея полностью зарядилась. Этой энергии водителю хватит, чтобы преодолеть сложный участок дороги и добраться до Ачинска. Эстафету энергичной зарядки и по-сибирски теплого гостеприимства мы с удовольствием передаем нашим коллегам из Красноярска».

Пока автомобиль стоял на подзарядке, Криса и его очаровательную спутницу Джулию энергетики угостили душистым чаем и помогли выбрать оптимальный маршрут с учетом сэкономленной энергии до ближайшего населенного пункта.

«Самые добрые и коммуникабельные люди живут в Сибири, - сказал на прощание основатель клуба любителей электромобилей «Plug In Adventures» Крис Рамси. – Не зная языка, местные жители нам никогда не отказывали в помощи. Сибирь – это место, где добро совершается безвозмездно, где поддержка, внимание и помощь можно найти в каждом доме, у каждого жителя. Я благодарен судьбе, что увидел просторы Сибирской земли и бескрайность человеческой души, которая готова согреть и заключить в теплые объятия каждого путника. «Спасибо» по-русски я научился говорить здесь!».

Монгол Ралли – это  благотворительная гонка длиною 16 000 км, которая стартует из сердца Англии и традиционно завершается в Улан-Уде.У участников ралли нет установленного маршрута, в гонке каждый рассчитывает только на свои силы и прокладывает маршрут самостоятельно, таким образом, маршруты у всех команд получаются уникальными.

Общество
kuzbassnews.ru
01/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

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