Энергичные люди – главные энергоносители, и возраст здесь ни при чем

Ветераны кузбасской энергетики из года в год доказывают – движение – главный аккумулятор жизненных сил. На очередной встрече, посвященной Дню уважения старшего поколения, ветераны Кузбасского филиала Россети Сибирь встретились, чтобы вспомнить старые добрые времена, поделиться своими планами и узнать, чем сегодня живет энергосетевая компания.

По доброй традиции уже не первый год атмосферные встречи организует и проводит Совет ветеранов предприятия при участии профсоюзной организации. Причем каждое мероприятие организаторы стараются сделать особенно трогательным и запоминающимся.

В одних производственных отделениях для энергичных людей старшего поколения организуют «Голубой огонек» в стиле «Старые песни о главном», в других проводят просветительские экскурсии в музеи и творческие встречи в театрах.

Энергетики не оставляют без внимания и тех, кто в силу возраста ограничен в движении. К ним представители Совета ветеранов специально приезжают домой, чтобы лично поздравить своих коллег с праздником, вручить им цветы и символические подарки. Ветеранам такое внимание особенно дорого. Прежде всего, это – дань уважения, благодарность старшему поколению, ведь именно трудом людей старой закалки создавалась основа мощного и надежного энергетического комплекса Кузбасса.

«Подобные встречи давно стали для нас доброй традицией, - рассказывает председатель Совета ветеранов Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» Валентина Адамовна Порсева. - Такое общение не только позволяет труженикам энергетической отрасли вновь собраться вместе, но и дает возможность молодому поколению энергетиков узнать об истории развития электросетевого комплекса, перенять ценный опыт, выразить слова искренней благодарности старшим коллегам за их труд, выдержку и характер. Сохранить эту связь поколений – наша главная задача. Мы дали хороший задел кузбасской энергетике, сейчас пришло время новаторов, которыми мы еще будем гордиться».