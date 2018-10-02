Энергия дерева – в кроне, а сила памяти – в корнях

В год 75-летия Кузбасской энергосистемы сотрудники и ветераны «МРСК Сибири» -– «Кузбассэнерго-РЭС» высадили две хвойные аллеи. Одна из них украсила улицу Николая Островского, вторая – улицу Кузбасскую, где находится Центр обслуживания клиентов МРСК Сибири.

Работы по озеленению одной из старейших улиц города Кемерово, на которой расположился офис кузбасского филиала «МРСК Сибири», энергетики начали еще на прошлой неделе. А сегодня, в день уважения старшего поколения, прошел второй экологический субботник, в результате которого 15 сибирских елей «прописались» по новому адресу. В этих озеленительных работах вместе с сотрудниками филиала с удовольствием приняли участие и ветераны энергетики.

Посадка растений велась по всем правилам: стройные вечнозеленые ёлочки привезли из специализированного питомника, лунки под насаждения были выкопаны заранее, в них подсыпали плодородный грунт.

