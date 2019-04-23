Энергия победы – наше кредо! Больше динамики – больше света!

В Губернском центре спорта «Кузбасс» состоялся баскетбольный турнир кузбасского филиала «МРСК Сибири» – (входит в группу компаний «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС». Четыре команды филиала, сформированные по территориям (Аппарат управления, Северо-Восточные, Центральные и Южные электрические сети), сошлись в зрелищной борьбе за кубок победителя.

Этот поединок заранее обещал быть интересным: больше месяца энергетики усиленно тренировались, наращивая спортивный потенциал и присматриваясь к соперникам.

В первой половине матча команды осторожничали. Вместе со спортсменами «разогревались» и зрители, но уже через полчаса баскетбольная площадка буквально вырабатывала статическое электричество. Участникам соревнований просто нужно было не упустить свой шанс и направить энергию команды в нужное русло. Очень зрелищными оказались дальние броски из-за дуги и динамичные «слэм-данки» игроков команды «красных» (Аппарат управления). Нападающие «синих» (Северо-Восточные электрические сети) тоже не подкачали, «топили» мяч в кольце, пытаясь сравнять счет. Но удача оказалась на стороне Аппарата управления, сыгранная команда и в прошлом году показала лучший результат, выдавая удары мячом с «молниеносным» разрядом.

«Мы сегодня хотели показать для болельщиков зрелищную игру и проявить свой характер. Это нам удалось в полной мере. Регулярные тренировки, положительный настрой на игру, выносливость и командное мастерство – главный залог нашей победы. Могу сказать за всю команду – игрой мы довольны. Вести в счёте на протяжении всего матча – дорогого стоит. Мы только наращиваем мастерство и скоро покажем настоящий класс на Спартакиаде МРСК Сибири», - делится своими впечатлениями капитан команды, главный специалист службы организации строительства Виталий Шемчук.

Коллектив аппарата управления с первых минут демонстрировал горячие пасы и непробиваемую защиту, уверенно претендуя на звание лучшей команды. В завершении игры так и получилось. Серебро выбили из рук соперников дружные Северо-Восточные сети, а бронзу забрали спортсмены из Центральных электрических сетей.