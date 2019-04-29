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Энергопитание для хвостатого создания

Кузбасские энергетики не упустили возможности поделиться энергией своих добрых дел с теми, кто нуждается в человеческой ласке и заботе.

Собрали сухие корма и подстилки для четвероногих питомцев из  двух приютов для бездомных животных, расположенных в Кемеровском и Новокузнецком районах.  

Энергопитание для хвостатого создания участники акции передали лично в руки, вернее.. «в лапы» бездомным собакам и кошкам, которые тут же обнюхали лакомство и приготовились

получить двойную порцию еды на ужин. Животные поблагодарили энергетиков, одобрительно повиляв хвостом , и даже разрешили себя погладить.

Общество
Кемерово
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/04/2019
Общество
Кемерово
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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