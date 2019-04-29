Кузбасские энергетики не упустили возможности поделиться энергией своих добрых дел с теми, кто нуждается в человеческой ласке и заботе.

Собрали сухие корма и подстилки для четвероногих питомцев из двух приютов для бездомных животных, расположенных в Кемеровском и Новокузнецком районах.

Энергопитание для хвостатого создания участники акции передали лично в руки, вернее.. «в лапы» бездомным собакам и кошкам, которые тут же обнюхали лакомство и приготовились

получить двойную порцию еды на ужин. Животные поблагодарили энергетиков, одобрительно повиляв хвостом , и даже разрешили себя погладить.