Кузбасские энергетики не упустили возможности поделиться энергией своих добрых дел с теми, кто нуждается в человеческой ласке и заботе.
Собрали сухие корма и подстилки для четвероногих питомцев из двух приютов для бездомных животных, расположенных в Кемеровском и Новокузнецком районах.
Энергопитание для хвостатого создания участники акции передали лично в руки, вернее.. «в лапы» бездомным собакам и кошкам, которые тут же обнюхали лакомство и приготовились
получить двойную порцию еды на ужин. Животные поблагодарили энергетиков, одобрительно повиляв хвостом , и даже разрешили себя погладить.
29/04/2019
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