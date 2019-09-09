Энергосистема региона в единый день голосования работала как часы

Компания «Россети Сибирь» обеспечила надежную работу электросетевого комплекса на всей территории присутствия в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

С 6 по 9 сентября подразделения Россети Сибирь работали в особом режиме. Главной задачей энергетиков стало обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение пунктов голосования во всех регионах присутствия, где проходят выборы.

В Кузбассе надежное электроснабжение участков обеспечивали 42 оперативно-выездных и 9 мобильных аварийно-восстановительных бригад. После закрытия избирательных участков энергетики продолжали работать в особом режиме, чтобы обеспечить надежным электроснабжением работу избиркомов по подсчету голосов избирателей.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Российской Федерации прошли выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав 19 субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах Российской Федерации, в том числе в регионах присутствия Россети Сибирь: Забайкальском и Красноярском краях, Республиках Алтай, Тыва, Бурятия, Хакасия, Омской и Кемеровской областях.

В компании «Россети Сибирь» действует единый call-центр. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 можно круглосуточно сообщить о повреждении на линии электропередачи, обрыве или провисании провода, а также свои подозрения о незаконном вмешательстве в работу энергосистемы.